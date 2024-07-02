Самолет Су-25 разбился в Грузии во время плановых военных учений, погиб пилот Кахабер Зурабашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Грузии.

В официальном заявлении министерства также отмечается, что в настоящее время на территории проводятся соответствующие работы по расследованию обстоятельств произошедшего.

14:41

В Грузии разбился военный вертолет, передает во вторник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Дисвели района Болниси (регион Квемо Картли).

О других подробностях не сообщается.

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