https://news.day.az/world/1672254.html В Грузии разбился военный вертолет - ОБНОВЛЕНО
В Грузии разбился военный вертолет - ОБНОВЛЕНО
Самолет Су-25 разбился в Грузии во время плановых военных учений, погиб пилот Кахабер Зурабашвили.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Грузии.
В официальном заявлении министерства также отмечается, что в настоящее время на территории проводятся соответствующие работы по расследованию обстоятельств произошедшего.
14:41
В Грузии разбился военный вертолет, передает во вторник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Дисвели района Болниси (регион Квемо Картли).
О других подробностях не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре