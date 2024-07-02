Заглядывая в будущее: об инвестпроектах на освобожденных территориях Азербайджана

В настоящее время в Азербайджане активно реализуется Программа "Великое возвращение" - комплексная инициатива, направленная на восстановление всех территорий, освобожденных от оккупации. Значительные усилия предпринимаются по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, где создаются новые села, города, современные торгово-логистические центры и экономические зоны.

Параллельно, на фоне масштабной строительной деятельности в бывших оккупированных регионах, Азербайджан стремительно продвигает масштабные проекты восстановления и реконструкции. Эти усилия дополняются мерами по быстрой экономической реинтеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре, призванными обеспечить устойчивое расселение и экономическую деятельность вынужденно перемещенного населения.

Недавно Министерство экономики организовало в Шуше мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе", которое стало важным продолжением этих начинаний. Целью мероприятия было представить инвестиционные возможности и перспективы бизнеса в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур, способствуя обсуждению вопросов партнерства государственного и частного секторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, на фоне продолжающихся усилий Азербайджана по восстановлению и развитию своих недавно освобожденных территорий мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе" в Шуше, организованное Министерством экономики, служит важным продолжением этих инициатив. Основная цель мероприятия - подчеркнуть растущие инвестиционные возможности и перспективы бизнеса в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур. Целью проекта также является содействие обсуждению эффективных моделей сотрудничества государственного и частного секторов.

Реализуемая в настоящее время программа Азербайджана "Большое возвращение" направлена ​​на комплексное восстановление территорий, освобожденных от оккупации. Это включает в себя восстановление инфраструктуры, создание новых поселений и развитие современных торгово-логистических центров, а также экономических зон в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В ходе мероприятия состоялись панельные дискуссии, посвященные различным аспектам предпринимательской деятельности в этих регионах. Обсуждаемые темы включали стимулирование бизнеса, меры государственной поддержки и ключевую роль предпринимателей в экономическом возрождении и интеграции этих недавно возвращенных территорий.

В рамках программы делегация представителей бизнеса посетила Агдамский индустриальный парк - второй по величине в стране после Сумгаитского химико-промышленного парка. В этот парк привлечены значительные инвестиции: 25 субъектов хозяйствования инвестировали более 216 миллионов манатов, что привело к созданию более 2000 рабочих мест. Примечательно, что эти инвестиции поддерживаются благоприятными условиями, такими как статус резидента для инвесторов и освобождение от некоторых налогов и пошлин.

Сеймур Адыгозалов, председатель Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, в ходе своего выступления на мероприятии представил информацию об индустриальном парке "Экономическая зона Аразской долины". В настоящее время в этом парке действуют 10 предприятий-резидентов и 2 предприятия-нерезидента. Планируется, что в этот парк будут вложены инвестиции на сумму, превышающую 83,4 миллиона манатов, в результате чего будет создано 700 рабочих мест. В парк уже инвестировано более 14 миллионов манатов, что привело к созданию более 20 рабочих мест.

В планах развития этих индустриальных парков - создание логистических центров, складов, объектов оптовой и розничной торговли, а также сервисных зон, таких как ремонт автомобилей и холодильное хранение. Эти инициативы направлены на укрепление местного производственного потенциала и содействие диверсификации экономики в регионе.

Заглядывая в будущее, несколько инвестиционных проектов рассматриваются для реализации на освобожденных территориях Азербайджана, что отражает приверженность правительства обеспечению устойчивого экономического роста и развития в этих областях.

Помимо производственной деятельности, на территории Агдамского индустриального парка реализуются планы по производству товаров личной гигиены с использованием местного сырья. Эта инициатива направлена ​​на удовлетворение внутреннего спроса при одновременном снижении зависимости от импорта, тем самым поддерживая местную промышленность и возможности трудоустройства.

В настоящее время в Азербайджане имеется семь промышленных парков в различных районах, в том числе известная "Экономическая зона Аразской долины" в Сумгайытской Кимье, а также парки в Гарадаге, Пираллахи, Мингячевире, Балаханах, Агдаме и Джебраиле. Кроме того, в стране есть пять промышленных районов, расположенных в Гаджигабуле, Масаллы, Нефтчале, Сабирабаде и Шаруре.

Особо следует отметить Агдамский индустриальный парк площадью 190 гектаров, созданный указом президента от 28 мая 2021 года. Аналогичным образом, указом от 4 октября 2021 года была создана "Экономическая зона Аразской долины" площадью 200 гектаров. прошли обширные операции по разминированию, обеспечив безопасность и доступность, необходимые для развития. Мобильные поселения были стратегически расположены для комфортного размещения жителей в этих промышленных зонах.

В целом, эти инициативы подчеркивают активный подход Азербайджана к восстановлению и оживлению своих освобожденных территорий, закладывая основу для долгосрочного экономического процветания и региональной стабильности.