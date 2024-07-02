https://news.day.az/society/1672284.html Вниманию метеочувствительных людей
Вниманию метеочувствительных людей
В ночь на 4 июля на Землю обрушится магнитная буря класса G1.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РФ и Института солнечно-земной физики.
Пик ее, согласно графикам ученых, придется на 01:00 по бакинскому времени четверга. Примерно в 7 утра буря начнет стихать, а уже к 13:00 магнитосфера будет спокойной.
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