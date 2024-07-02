Чехия передает председательство в Вышеградской четверке

Пост председателя блока Вышеградская четверка (V4) переходит на этой неделе от Чехии к Польше.

Как сообщает Day.Az, председательство в этой организации меняется на ротационной основе.

Приоритетами программы польского руководства названы безопасность населения, усиление взаимосвязей в энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуре региона и сотрудничество между странами в академической, культурной и туристической сферах.

"Вышеградская четверка должна стать инструментом сотрудничества в тех сферах, где интересы государств-членов остаются прежними, - таких как дальнейшее развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и более активное вовлечение европейских структур в защиту внешних границ Шенгенской зоны", - говорится на сайте V4.

В блок Вышеградская четверка входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. В феврале 1991 г. была образована Вышеградская тройка, которая после разделения Чехословакии превратилась в четверку. Блок направлен на укрепление стабильности и сотрудничества в Центрально-Европейском регионе. Каждая из стран председательствует в V4 в течение одного года.

После начала войны в Украине в феврале 2022 г. отношения между странами блока претерпели охлаждение. Страны V4 расходятся во взглядах на причины конфликта и формы помощи Украине. Чехия и Польша оказывают Киеву военную помощь. Венгрия и Словакия не разделяют эту позицию.

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