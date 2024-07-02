Подготавливаются приглашения для международных наблюдателей на парламентских выборах

На президентских выборах было более десяти тысяч международных наблюдателей. Приглашения подготавливаются для наблюдателей и в связи с предстоящими парламентскими выборами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Уже следует приступить и к работе, связанной с веб-камерами. Иногда на линиях могут возникать сбои, об этом следует позаботиться заранее, чтобы предотвратить такие случаи. Избирательный процесс должен транслироваться с 07:00 и до конца голосования", - сказал он.

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