В Астане состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина
3 июля, за день до официального открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента России Юрий Ушаков.
Отметим, что саммит ШОС пройдет 4 июля под председательством Казахстана.
Мероприятие впервые пройдет в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и Встречи "ШОС плюс".
Главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.
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