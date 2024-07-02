В Астане состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина

3 июля, за день до официального открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента России Юрий Ушаков.

Отметим, что саммит ШОС пройдет 4 июля под председательством Казахстана.

Мероприятие впервые пройдет в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и Встречи "ШОС плюс".

Главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.