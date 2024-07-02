Евросоюз снизил ввоз энергоносителей

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы импорта энергоносителей в страны Евросоюза (ЕС) сократились на 10,4 процента и опустились до уровня 183,8 миллиона тонн. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные статистического управления ЕС (Eurostat).

В денежном выражении показатель снизился в еще большей степени - на 26,4 процента, до 95,5 миллиарда евро. За этот период времени импорт природного газа в страны ЕС упал на 56,8 процента в денежном выражении, в физическом - на 11,7 процента. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион по итогам первых трех месяцев 2024 года сократились на 54,1 и 11,4 процента соответственно.

Главным экспортером природного газа в ЕС стала Норвегия. На долю этой страны пришлось в общей сложности почти половина (46,6 процента) от европейского импорта. На втором месте оказался Алжир (19,7 процента), а тройку лидеров замкнула Россия (17,3 процента).

Ключевым поставщиком СПГ в первом квартале стали Соединенные Штаты (47,4 процента), а в топ-3 экспортеров вошли РФ (17,7 процента) и Алжир (9,9 процента). Что касается нефтепродуктов, то ключевым поставщиками на европейский энергорынок стали США (17,1 процента), Норвегия (13,6 процента) и Казахстан (10,9 процента).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!