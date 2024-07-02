Отметь по-бакински юбилей с Арзу Рзаевым и его друзьями

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 7 июля пройдет концерт популярного исполнителя бакинского шансона и эстрады Арзу Рзаева, посвященный 60-летию артиста, сообщает Day.Az.

В концертной программе также выступят друзья артиста - народные артисты Эйюб Ягубов, Джаван Зейналлы, Гейдар Анатоллу, а также Вагиф Асадов, Аббас Ахмед, Айдынчик, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, El Shahin и Фарид Агаев. Ведущий вечера - заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/arzu-rzayev-60

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!