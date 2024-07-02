Министр энергетики Азербайджана посетил итальянскую компанию «CESI»
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил итальянскую компанию "CESI", одну из ведущих мировых консалтинговых компаний в области энергетики, технологий и инноваций, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго.
"Исполнительный директор этой компании Никола Мелькиотти сделал презентации об услугах "CESI", которая работает в более чем 70 странах в области планирования, проектирования инфраструктуры передачи энергии, модернизации сетей и возобновляемых источниках энергии", - отмечено в сообщении.
В ходе встречи был обсужден ход реализации процесса технического и экономического обоснования "Зеленого энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией" и сотрудничество по подключению возобновляемых источников энергии к сети.
"Было отмечено, что инициатива "Зеленые энергетические коридоры" рассматривается как один из приоритетов Программы действий COP29", - отмечено в сообщении.
Министр энергетики также посетил лабораторию компании "CESI", где проводятся различные виды испытаний, направленных на обеспечение надежности и безопасности электрических компонентов и систем.
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