https://news.day.az/officialchronicle/1672280.html Утвержден ряд документов, подписанных между Азербайджаном и Таджикистаном
Утвержден ряд документов, подписанных между Азербайджаном и Таджикистаном
Президент Ильхам Алиев подписал указы "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области цифровой торговли" и "Cоглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности"", подписанных 23 мая 2024 года в городе Баку, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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