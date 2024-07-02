Утвержден ряд документов, подписанных между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Ильхам Алиев подписал указы "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области цифровой торговли" и "Cоглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности"", подписанных 23 мая 2024 года в городе Баку, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.