Вниманию желащих арендовать загородные дома

С началом летнего сезона спрос на внутренний туризм в Азербайджане вырос. Желающие отдохнуть направляются в загородные дома и горные районы, чтобы отдохнуть, и это неизбежно влияет на цены на аренду домов в этих районах.

Как передает Day.Az, комментируя этот вопрос Trend, эксперт по недвижимости Рамиль Османлы отметил, что цены на аренду домов в таких районах уже выросли.

"Это тенденция продолжается каждый год. Рост цен продлится до 10 августа. После августа цены на аренду домов упадут. Потому что аренда загородных домов в основном сезонная.

В настоящее время аренда домов ближе к берегу моря в Баку и на Абшероне стоит от 1500 до 6000 манатов и выше в месяц. Цены на загородные дома, не расположенные близко к берегу, но имеющие благоприятные условия, также выросли. Существуют различия в ценах в зависимости от инфраструктуры района. Самые дорогие аренды на дома в поселках Мардакян, Бильгя и Новханы", - сказал он.

Эксперт упомянул, что в этом году самыми популярными являются северные и южные районы.

"Из-за ремонта дороги в Исмайыллы, количество людей, направляющихся в этот район, сократилось.

В целом стоимость аренды жилья в туристических районах за день колеблется от 50 до 500 манатов в зависимости от условий", - подчеркнул он.

Орхан Алиев, сдающий в аренду загородный дом в поселке Мардакян, отметил, что в этом году спрос вырос по сравнению с прошлым годом.

"Это также повлияло на цену. Так, если в прошлом году я сдавал свой дом с двумя спальнями и бассейном за 1500 манатов, то в этом году цена составляет 1800 манатов", - сказал он.

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