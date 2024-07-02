Финсектор играет важную роль в поддержке перехода к устойчивой экономике

Финансовый сектор играет важную роль в поддержке перехода к устойчивой экономике.

Как передает во вторник Day.Az, об этом, согласно данным Центрального банка Азербайджана, сказал заместитель председателя ЦБ Алияр Мамедъяров на дискуссионной панели "Зеленая" экономика как альтернатива развития экономик" в рамках заседания Избирательной группы в Душанбе.

Говоря о развитии "зеленых" финансов, А.Мамедъяров подчеркнул, что переход к устойчивой экономике стал необходимостью, и финансовый сектор играет важную роль в поддержке этого процесса.

Он также рассказал о стратегических инициативах, реализуемых Центральным банком в направлении построения функциональной экосистемы "зеленых" финансов.

Отметим, что делегация Центрального банка Азербайджана находится в Таджикистане и уже провела встречу с руководством Национального банка Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подтвержденное подписанием меморандумов о сотрудничестве.

Главы банков также обменялись мнениями о расширении сотрудничества сторон и выразили готовность прилагать все усилия для достижения нового качественного уровня взаимодействия.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для открытия банков либо представительств банков Азербайджана, расширение корреспондентских отношений между коммерческими банками двух стран, обмен опытом в сфере банковского надзора и страхования, развитие рынка капитала и реализация международных стандартов финансовой отчетности являются очередными задачами двусторонних отношений.

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