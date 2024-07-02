https://news.day.az/world/1672213.html Правительство Нидерландов одобрило отправку истребителей F-16 в Украину
Правительство Нидерландов одобрило отправку истребителей F-16 в Украину
Правительство Нидерландов утвердило лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 в Украину.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", об этом говорится в письме министра обороны Кайсы Оллонгрен членам Палаты представителей.
В документе указано, что первая партия истребителей будет отправлена в Украину в ближайшее время.
Министр К.Оллонгрен 6 мая проинформировала общественность о планах своей страны в этом направлении.
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