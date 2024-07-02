Правительство Нидерландов одобрило отправку истребителей F-16 в Украину

Правительство Нидерландов утвердило лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", об этом говорится в письме министра обороны Кайсы Оллонгрен членам Палаты представителей.

В документе указано, что первая партия истребителей будет отправлена в Украину в ближайшее время.

Министр К.Оллонгрен 6 мая проинформировала общественность о планах своей страны в этом направлении.

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