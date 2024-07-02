Евразийский банк развития (ЕАБР) был бы рад видеть Азербайджан в качестве страны-акционера.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend экс-председатель Национального банка Казахстана, советник председателя правления ЕАБР Григорий Марченко на полях годового собрания и бизнес-форума банка в Алматы.

"Два года назад я был в Азербайджане и в ходе переговоров от лица банка предлагал вступление страны в ЕАБР в качестве акционера. В целом у нас такая позиция, что мы как Евразийский банк развития продвигаем процессы экономического сотрудничества в нашем регионе и в этом смысле мы были бы, безусловно, рады видеть Азербайджан в качестве страны-акционера", - сказал Марченко.

По его словам, в настоящее время у банка шесть стран-акционеров (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Армения), а также ведутся переговоры по вступлению Узбекистана.

"Если Азербайджан когда-то захочет вступить в наш банк, я думаю, что это можно будет сделать достаточно быстро", - отметил советник председателя правления.

Говоря о возможности финансирования проектов азербайджанских предпринимателей, Марченко подчеркнул, что для одобрения проекта нужно не только решение на уровне кредитного комитета, но и согласование Совета банка.

"Любой кредит на территории за пределами стран-акционеров требует согласования Совета. А это достаточно длительный процесс. Председателем Совета нашего банка является премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Для того чтобы наша деятельность с Азербайджаном продвигалась вперед быстрыми темпами, было бы хорошо, чтобы государство вступило в число акционеров банка. Какие-либо совместные с участниками банка инфраструктурные проекты, конечно, будут рассматриваться. Однако оптимальным решением было бы вступление в банк", - добавил он.

Отметим, что ЕАБР - это международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность направленную на развитие экономик, торгово-экономических связей и интеграционных процессов в странах евразийского региона.