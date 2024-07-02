Поражение коалиции Макрона - результат некомпетентной политики - Видеоинтервью
Итоги первого тура парламентских выборов во Франции оказались для Макрона неутешительными. После первого тура голосования лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное единство". Макрон призвал к "демократическому единству" против "национального единства" Жордана Барделла и Марин Ле Пен во втором туре.
Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, ход процессов показал, что доверие к Макрону во Франции снижается, передает Day.Az.
"Для этого есть много объективных причин. Сегодня французы сказали Макрону свое последнее слово. Как известно, проводимая им в стране политика не принималась народом. Макрон не оправдал доверия, оказанного ему на президентских выборах", - сказал он.
Представляем вниманию читателей видеоинтервью.
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