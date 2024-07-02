Лето в Баку – прекрасная возможность музыкального досуга - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при организации министерства культуры Азербайджана состоялся очередной концерт в рамках проекта "Новые имена", сообщает Day.Az.
В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаев выступили молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, президентские стипендиаты Махир Гаджиев (кямянча) и Мирали Ализаде (тар).
Солисты представили слушателям Концерт №1 для тара и оркестра Тофига Бакиханова и Концерт для кяманчи и оркестра Гаджи Ханмамедова. Летний концерт также стал прекрасной возможностью музыкального досуга.
Проект "Новые имена" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей, в том числе тех, кто глубоко знает азербайджанское музыкальное искусство, понимает его и исполняет с большой любовью. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для их развития на пути к искусству.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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