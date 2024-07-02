В Ходжалы обнаружено большое количество боеприпасов

В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

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