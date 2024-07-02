Сепаратист Шахраманян подозревается в связях с наркобизнесом

Служебный автомобиль сепаратиста Самвела Шахраманяна был конфискован в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ сообщили в Следственном комитете.

21 июня спецназ МВД Армении взломал ворота представительства сепаратистов в Ереване и вывез на эвакуаторе служебную машину Самвела Шахраманяна. При этом сотрудник СК не предъявил никакого решения суда, сказав лишь, что машина изымается в рамках уголовного дела.

"В рамках уголовного производства, инициированного в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш ереванского управления СК по ч.1 ст. 393 и п.1 ст. 396 (обе статьи касаются оборота наркотиков - ред.) УК Армении, конфискован автомобиль Toyota Camry 2.5 с номерами 004 UU... и доставлен на спецплощадку", - говорится в сообщении.

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