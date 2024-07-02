Между Азербайджаном и Арменией должно быть хотя бы искреннее понимание.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.

Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:

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