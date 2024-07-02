https://news.day.az/politics/1672220.html Между Азербайджаном и Арменией должно быть хотя бы искреннее понимание - Джейран Махмудовa на платформе Baku Network - ВИДЕО
Между Азербайджаном и Арменией должно быть хотя бы искреннее понимание - Джейран Махмудовa на платформе Baku Network - ВИДЕО
Между Азербайджаном и Арменией должно быть хотя бы искреннее понимание.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.
Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:
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