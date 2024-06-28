Достижение мира между Азербайджаном и Арменией – это дорога с двусторонним движением

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стала ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова.

Говоря о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, она отметила, что достижение мира посредством контактов деятелей искусства - это дорога с двусторонним движением.

"Одной доброй воли Азербайджана и деятелей культуры нашей страны здесь недостаточно. Обязательно должна быть добрая воля и понимание со стороны интеллигенции Армении. Их мысли, также, как и мысли представителей нашего народа должны быть направлены в мирное русло. Мы обречены жить по соседству. Поэтому надо ладить друг с другом. Должно быть искреннее понимание данного вопроса", - сказала Махмудова.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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