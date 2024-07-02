Армянское общество абсолютно не готово к здоровой дискуссии

Все мыльные пузыри о "великой Армении" оказались пшиком. Налицо - квазигосударство без серьезных ресурсов, интересное только с точки зрения сиюминутных геополитических выгод т.н. коллективного Запада. Никакой долгосрочной стратегии у мало-мальски серьезных держав в отношении Еревана нет и быть не может. Та же Франция пытается использовать Армению как площадку для разжигания антиазербайджанских и антироссийских настроений. Есть страны, которые тупо продают армянам оружие, вообще не думая о политических последствиях. Коллективному Западу не нужны ни Армения, ни ее народ. Для них эта маленькая страна с ее проблемами всего лишь пешка в большой игре. Но эта игра может стать последней и смертельной для Армении и ее народа.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя угрозы в адрес российских экспертов за поддержку Азербайджана, активизировавшиеся в последнее время в армянских пабликах.

Я, работая на госслужбе и многие годы в качестве эксперта, пыталась соблюдать некий паритет. Если я ехала проводить мероприятия в Армении, значит, сразу до того или после с той же миссией посещала Азербайджан. Меня, честно говоря, взбесило, когда в первые же дни 44-дневной войны на меня обрушился поток грязи, оскорблений и угроз со стороны не только части представителей армянской диаспоры, которых я вообще до этого не знала и в упор не видела вместе с их мнениями и хотелками, но и от тех представителей армянского "бомонда" из Еревана, которые мне обязаны очень многим. Меня поразила убогость этих наездов. И поражает до сих пор. Полная неспособность к дискуссии, неумение ее вести, зомбированность мышления. Вкупе с подростковой сексуальной озабоченностью.

Обижаться на эту публику смешно. Они никто и ничего не решают. Постоянные пугалки после каждой статьи подать на меня в суд мне вообще не интересны. Это компетенция моего адвоката. Но, увы, я не могу порадовать его дополнительным доходом - обиженные на меня горазды только вопить в соцсетях и писать на заборах. Они трусы и не способны ни к каким действиям. И что в итоге? Воевать со мной я никому не советую. А вопросы я привыкла решать кардинально. Потому и активно информационно, и не только, поддерживаю процессы оздоровления черноморского побережья Кавказа от морально нечистоплотных дельцов. Какой бы национальности они ни были.

Справедливости ради отмечу, что не все армяне так себя ведут. Есть и те, кто проклинают официальный Ереван за то, что он сделал многомиллионную армянскую диаспору в России заложником своей антироссийской политики, а население Армении - зомбированным. У них вызывает недоумение и активные попытки Пашиняна зазывать армян Северного Кавказа в Армению с предоставлением гражданства. Некоторые уверены, что армянским реваншистам просто требуется пушечное мясо.

Задача эксперта, если он действительно профессионал, это мониторинг реальной ситуации, определение прогнозов ее дальнейшего развития и разработка рекомендаций для органов власти своей страны. Мы с целым рядом моих коллег длительное время настоятельно рекомендовали российским органам власти скорректировать внешнеполитическую линию на Южном Кавказе в сторону большего сближения с Азербайджаном. И более прагматичного подхода к диалогу с Арменией, основанного на реальной ситуации, а не на том, что, простите, впаривают нашим структурам, принимающим внешнеполитические решения, армянские лоббисты в Москве.

Поворот в сторону прагматичного подхода к официальному Еревану, элиты которого теперь вместо благодарности за созданные в России райские условия для того же армянского бизнеса, обвиняют мой народ и власти РФ во всех смертных грехах, должен был наступить. И этот поворот настал. Россия свою дружбу никому не навязывает. Но и оскорблять себя и использовать ресурсы страны себе во вред мы больше не позволим.

Я сейчас нахожусь в Сочи и наблюдаю с чувством глубокого удовлетворения, как решается вопрос о сносе десятилетиями работавших объектов, тех же отелей, в основном, принадлежащих представителям армянской диаспоры. Эти объекты были незаконно оформлены, крышевались криминальным авторитетом Татуляном, ныне находящимся в розыске, и местными коррумпированными чиновниками. Некоторые из этих роскошных отелей по решению судов идут даже не под закрытие и изъятие в пользу государства, а прямиком под бульдозер. И что-то в местном славянском населении я особого желания заступиться за этих владельцев, среди которых полно подставных лиц, я не заметила.

Я также поддерживаю возможное распространение Закона об иностранных агентах на диаспоральные организации, получающие финансирование из-за рубежа. Это возможное решение уже вызвало всплеск отрицательных эмоций именно у представителей армянской диаспоры.

И задача профессионального эксперта фиксировать и анализировать эти новые тенденции в общественной жизни страны. А не думать, что о нем скажут в Армении. Армянское общество явно зомбировано. Не способно, в большей части, к нормальному диалогу. И власти страны ничего не делают в плане работы с собственным населением. Боюсь, что денацификация населения Армении по примеру послевоенной работы с населением фашистской Германии неизбежна.

Лейла Таривердиева