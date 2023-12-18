Армянам позволили создать неприкосновенные империи в России. А теперь - всё

Интервью Day.Az с доктором политических наук, Государственным советником РФ Первого класса, директором консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяной Полосковой.

- Какая разница между сбалансированной внешней политикой и попытками усидеть на двух стульях? Насколько можно судить, Армении не удалось ни то, ни другое.

- Сбалансированная политика предполагает конструктивное выстраивание взаимоотношений с партнерами, что дает возможности использовать преимущества каждого из них для развития страны. Есть еще такое известное выражение: сбалансированная внешняя политика - это такая, при которой ценности выходящих ресурсов равны ценности входящим. Классическим примером сбалансированной внешней политики во времена холодной войны была Финляндия, которая активно и со взаимной пользой развивала отношения и с СССР, и с капиталистическим миром. И умело обходила острые углы.

Попытка же усидеть на двух стульях - это вообще не политика. Не надо путать с умелой игрой на противоречиях, такой формат требует большого профессионализма, задействования различных групп влияния, в том числе, в зарубежных странах. И если игра на противоречиях заметна даже обывателю, так это уже, тем более, неминуемый провал. Возьмем, например, Армению. Никол Пашинян просто пытался торговать страной. Не нашел желания у официальной Москвы воевать с Баку за Карабах (в прямом и переносном смыслах) и тогда воспользовался геополитической ситуацией, обострением отношений между Россией и коллективным Западом и начал позиционировать себя как агент влияния противников Москвы в регионе. И страну свою выставлять в качестве форпоста Запада на Южном Кавказе.

Может быть, если бы на месте Пашиняна был более умелый политик, то какую-то конфигурацию он бы и выстроил. У армянского руководства, действительно, не вышел ни тот, ни другой вариант.

Но возникает вопрос, а зачем такие муки? Азербайджан настроен на мир, он и в прежние годы предлагал мирные варианты решения вопроса по возврату оккупированных территорий. Армения должна быть заинтересована в развитии добрососедских отношений с Азербайджаном - это ей выгодно со всех точек зрения. В чем глобальный интерес такого противостояния, сойти с которого никак не хочет реваншистская часть населения Армении и ее руководства? Показать всему миру свою крутизну? Так основная масса населения этого мира понятия не имеет, где Армения находится. Мне обидно за народ этой страны, который из-за амбиций руководства тратит время, потенциал и жизни на доказывание непонятно кому своей "неимоверной" крутизны, величия и преимуществ перед другими нациями. Вот и докатился официальный Ереван до нацизма. История дала шанс для нормального развития - так надо им воспользоваться. А не бряцать оружием, да еще и чужим.

- Несмотря на то, что проблемы с проездом через КПП Верхний Ларс возникли не только у армянских перевозчиков, в Армении считают это местью Москвы. Как Москва может "отомстить" Армении, если действительно решит это сделать?

- А чего им мстить? Армения сама себе уже отомстила. У нас, кстати, про эту историю с фурами даже специалисты по региону и то не все знают. А уж считать эту мышиную возню "местью Москвы" просто смешно. Моя страна сейчас, конечно, не в самой простой ситуации, но уж на реальную месть сил бы хватило. Если бы надо было.

Армения сама сделала все, чтобы испортить отношения не только с официальной Москвой, но с населением России. Антироссийские заявления официального Еревана, митинги с оскорбительными заявлениями в адрес моей страны. Армяне забыли, кто их приютил в период распада СССР? Они у нас туалеты моют или на вредном производстве работают? Армянскому бизнесу дали возможность создавать целые империи в России. Они долго были неприкосновенны, как, к примеру, строительная мафия в Сочи. Сейчас и до них дело дошло. И это только начало. Я сама занимаюсь отельным бизнесом, в том числе, и в Сочи. И вижу, какие авгиевые конюшни там образовались благодаря ушлым армянским дельцам. И не только в Сочи. Сейчас незаконно приобретенные и построенные сочинскими армянскими ОПГ (организованными преступными группировками) объекты, которых они лишаются в ходе уголовных дел, даже купить нельзя. Все документы оформлены неправильно, или откровенная липа. И реальных хозяев не найдешь. Кто убит, кто в тюрьме давно, кто за границей. И какого отношения они хотят?

Отомстили армяне себе сами и на уровне межгосударственных отношений. Из союзнической страны превратили себя во врага. Куда уж дальше?

- По имеющейся информации, многие армяне, живущие сегодня в России, имеют проблемы с миграционным законодательством. Понятно, что такие проблемы есть у мигрантов и из других стран, но в свете темы "российской мести" хотелось бы конкретизировать. Ведь, если что, армянская сторона наверняка назовет меры властей "репрессиями".

- Да кого у нас волнует, чего они и как назовут? Люди в России не такие наивные, как в начале 90-х. И еще хочу напомнить, что русский Иван - дурак только в начале сказки. А при чем тут репрессии? Если человек находится на территории России незаконно, то, милости просим, на любимую родину. Да вот, буквально, на днях российские СМИ опубликовали новость, что сотрудники полиции и ФСБ задержали бывшего начальника управления МВД по вопросам миграции Петербурга по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Масштабную схему по организации нелегальной миграции в Петербурге выявили в октябре 2022 года. По данным следствия, она действовала минимум четыре года. Участники преступной группы изготавливали для иностранцев поддельные документы о постановке на миграционный учет, а принимающей стороной указывали организации, которые, как было заявлено, оказывали услуги по временному размещению людей.

Так вот, жители Санкт-Петербурга уже давно обращали внимание на непомерный рост армянской диаспоры в городе и области. И что примечательно - в отличие от выходцев из Средней Азии никто из армян дворниками не работает. Их сфера, в основном, бизнес. Вот сейчас и разберутся, кто законно там находился, а кто нет.

Я могу еще привезти примеры, коим лично была свидетелем. В начале нулевых в России была объявлена официальная замена внутренних паспортов. Я тогда была начальником управления по работе с СНГ и странами Прибалтики в Росзарубежцентре при МИД России (ныне Россотрудничество). Так было несколько случаев, когда армяне - выходцы из Таджикистана, Туркменистана в 90-е годы вместо официального обращения в консульства за получением российского гражданства платили посредническим фирмам. А те их обманывали. Документ армянам выдавали, вот только нигде их обращения в консульстве не проходили. А при замене паспортов запрос обязательно шел по месту выдачи паспорта. И это далеко не единичный случай. Я уже молчу про фиктивные браки и тому подобное.

Я думаю, что армянской диаспоре в России вместо разборок с нашими правоохранителями лучше бы подумать о том, как активнее влиять на Ереван, дабы там побыстрее подписали мирный договор с Баку. Когда "распогодится", хорошо от этого будет и Армении, и самой диаспоре.

Лейла Таривердиева