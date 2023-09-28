Такого всплеска антиармянских настроений среди россиян не было никогда

Те, кто тратили деньги на финансирование т.н. проармянских продажных "экспертов" делали это не ради народа Армении. А ради своего кошелька. Ведь распил предполагает взаимный интерес.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Армения проиграла, скажем так, "карабахский вопрос". И по-другому быть не могло. Раскручивать тему "геноцида" и Карабаха как "колыбели армянской нации" можно было до прихода в мир интернета, который существенно расширил возможности получения альтернативной информации, развития критического мышления. Именно поэтому даже далекие от политики люди в России раздражены претензиями армян на Карабах, заявляя: "С какой стати они вообще претендуют на территории, которые никто никогда армянскими не признавал?", "Почему позволяют себе оскорблять Россию, которая их столько лет принимала, в том числе, в ущерб интересам местного населения?", "Кто дал им право угрожать нам"?

Такого всплеска антиармянских настроений в массовом сознании в России не было никогда, и виновата в этом армянская сторона.

"Карабахский вопрос" закрыт. Что касается "армянского вопроса" вообще, то здесь не так все просто. Заинтересованные структуры, и не только из числа армян, будут крутить эту тему и дальше. На мой взгляд, тем самым они создадут больше проблем себе, нежели другим. В России среди этнических преступных группировок на первом месте армянские. Долгое время их не трогали. Сейчас ситуация в корне изменилась. Идут расследования крупных армянских махинаций в сфере строительства и отельного бизнеса, в том числе, и в Сочи. Как бы им и вовсе не лишиться своего бизнеса, львиная доля которого нажита нечестным путем. В том числе, за счет разворовывания гуманитарной помощи, причем, еще со времен спитакского землетрясения.

Омерзительно наблюдать, как официальный Ереван вкупе с местными реваншистами с легкостью отрекся от своего "стратегического союзника" России и помчался клясться в верности ее противникам - т.н. коллективному Западу. Это политическое проституирование еще раз продемонстрировало, что никаких принципов у официального Еревана нет. И, видимо, не было. И еще важный нюанс - некоторые московские армяне, по половым признакам вроде как мужчины, со слезой в голосе сообщают мне по телефону, что вот в Ереван прибыли высокопоставленные представители США, а потому, игра, мол, не закончена.

Действительно, делегация из Штатов во главе с руководителем Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр побывала в Ереван. Ее сопровождала исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким. Ну и что? Вопрос закрыт. И вообще, не стыдно армянским мужикам прятаться за женские спины и тем самым вызывать хохот окружающих? То, что мы наблюдаем сейчас, это не только полный провал "карабахского вопроса". Это позор. И только позор.

В далеком 1994 году, когда я от моих армянских однокурсников по Дипломатической Академии МИД РФ в первый раз услышала о подробностях "геноцида армян", решила проконсультироваться у одного известного советского тюрколога, что здесь правда, а что вымысел. Он мне ответил: "Задумайся, почему эти люди все время жалуются на гонения? А потому, что всегда находится желающий оплатить их вековечные страдания. Не было бы финансовой составляющей - не было бы жалоб. Не случайно в России армянскую валюту драм окрестили "армянский срам"".

Сейчас по всем армянским соцсетям и в мировых СМИ транслируются кадры выезда из Азербайджана карабахских армян. При этом забывают отметить, что никто их не гонит. Но, что стоит отметить, особо никто и не зовет в третьи страны. Франция, рьяно защищающая армян, заявила, что не готова принимать карабахцев. Армения вынуждена это сделать, но восторга не проявляет. А что касается России, то после угроз и оскорблений в адрес моей страны и моего народа, я уверена, что принимать их просто небезопасно. Как бы в порыве злобы и мщения они от угроз к действиям не перешли. По старому дашнакскому обычаю.

Армянство, конечно, очень большие надежды возлагало на лобби, но просчиталось. Лобби не смогло выполнить тех задач, за которые ему платили. Да и лица в армянском лобби подобрались - одно занятнее другого. С подробностями обвинений против Менендеса или Шиффа не знакома, поэтому углубляться не буду. Что касается Константина Федоровича Затулина, то не думаю, что он сильно нуждался в армянских деньгах. В чем, мне кажется, он нуждается, так это в замене кадров в своем Институте стран СНГ. Впрочем, это его дело. Мне кажется, что когда сотрудник российского, пусть и не государственного, исследовательского института публично заявляет "Убирайся в свой вонючий ислам", это недопустимо. Когда сотрудник такого Института валяется пьяным с торчащей из кармана пачкой валюты, неизвестно за что и от кого полученной, в сквере у здания правительства другого государства - это тоже недопустимо. Я была свидетелем такой ситуации и была вынуждена позвонить одному из руководителей этого заведения и попросить доставить эксперта-алкоголика до аэропорта. Что и было сделано.

И я считаю не допустимым, когда люди с дипломами химиков, математиков и т.п. выдают себя за экспертов по внешнеполитическим темам. Недопустимо потому, что страдает качество экспертизы. А когда эти откровения идут "наверх", мы наблюдаем полное искажение реальной картины. Что сейчас и пожинает российская власть в отношении Армении. Те, кто тратили деньги на финансирование т.н. проармянских экспертов, а по сути, политических проституток (свидетельство тому предпринимаемые ими лихорадочные усилия переобуться на ходу), делали это не ради народа Армении. А ради своего кошелька. Распил предполагает взаимный интерес. Ну, и мои поздравления им - за что боролись, на то и напоролись.

Лейла Таривердиева