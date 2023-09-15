После Римского статута ждем от Пашиняна бега в мешках

Про игрища с Римским статутом, которые теперь затеял официальный Ереван, могу сказать, что это так же бездарно, как и все остальное в данном исполнении. Чтобы запугивать бывших союзников (речь о России), и оттягивать выполнение ранее принятых обязательств перед Азербайджаном, Ереван вытаскивает из колоды одну нелепицу за другой, Скоро мы увидим, возможно, и бег в мешках, и тараканьи бега.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Итак, что такое Римский статут. Римский статут Международного уголовного суда это международный договор, учредивший МУС. Принят в 1998 году и вступил в силу в 2002 году. Ратифицирован 123 государствами, хотя подписали его 137-мь. Кстати, Россия его тоже не ратифицировала по известным причинам.

Впрочем, Пашинян уже успел пропеть в сторону официальной Москвы популярную в Ереване песенку "я тебе больше не подружка, ты мне больше не дружок". Юрисдикция МУС ограничивается наиболее серьезными, резонансными преступлениями, расследования и принятия решений за которые требует международная общественность. В том числе, это геноцид, преступления против человечности, военные преступления и т.д. Совершенно очевидна причина интереса армянских реваншистов к этой организации - поиск очередной дубинки против Баку и отказ от подписания мирного договора под предлогом о якобы грядущем "новом геноциде армян".

Почему геноцидально озабоченные политики из Армении раньше не припали к живительным истокам Римского статута? По нескольким причинам, учитывая уровень дипподготовки современной армянской элиты, особенно, в сфере международного права, могли вообще не знать о его существовании. Кроме этого, МУС обладает полномочиями принимать решения только по физическим лицам, не может привлекать за совершение деяний до вступления Статута в силу. И, наконец, его решения не имеют приоритета над внутренними правовыми нормами.

Переведя все это с официального юридического языка на общедоступный, в сухом остатке получаем следующее. Армения в случае присоединения к Римскому статуту как государство-участник может обратиться в МУС с просьбой возбудить следственные действия в отношении конкретного физлица, в том числе, гражданина Азербайджана. За, якобы совершенные, преступления против человечности, к примеру. Государство, на территории которого было совершено предполагаемое преступление или гражданином которого является обвиняемый, должно перед этим ратифицировать Римский статут. Либо разрешить действия МУС на свей территории.

То есть, даже если Армения присоединится к Римскому статуту, никаких реальных последствий его решения в отношении конкретных лиц на территории Азербайджана иметь не будут. Именно поэтому, официальный Ереван только сейчас вспомнил про МУС и решил использовать его ресурс. Для чего? А как очередное орудие тупой реваншистской пропаганды. Именно тупой. Потому что результат будет нулевым при любом раскладе. А почему нулевым - я уже подробно озвучила. Самое интересное, что официальный Ереван прекрасно это понимает. Читать-то их политики умеют. Надеюсь.

Разговоры о Римском статуте это очередная конфетка для озабоченного армянским мировым величием внутреннего электората. Типа, вот видите, мы и МУС привлекли! Весь мир за нас! Правда, при этом, забывают озвучить всю поговорку про мир и армян, которую сами и сочинили: "Миру мир, армянам деньги"! То есть, нажива на первом месте. А потом уже мирная тематика. это, во-первых. Во-вторых, это возможность еще раз продемонстрировать уже изрядно уставшему от ереванских истерик миру очередную мощную, но увы бесплодную, струю армянской пропагандисткой потенции. Начнется крик об ужасах, которые сулит жителям Карабаха армянской национальности жизнь в Азербайджане и прочее.

Ну, а где МУС, там и международные информационные ресурсы. Можно разгонять там тему страданий. Россию Ереван уже "напугал" своим присоединением к Римскому статуту. Теперь за других взялись. "Результата не будет - так хоть постараемся репутацию испортить", - таков ход рассуждений официального Еревана. Словом, не поймаю, так хоть согреюсь - как в известном анекдоте про старого петуха. В целом, поведение напоминает игру в прятки взрослых дяденек. И у меня лично вызывает даже не смех, а чувство неловкости. Становится обидно и за армян, и за репутацию Армении. Уже изрядно подкосившуюся.

Что касается международной репутации Азербайджана, то она не пострадает даже от этих кульбитов в обнимку с подписанным Римским статутом. Это бездарно потраченное время, которые армянские лидеры могли бы потратить, в сотрудничестве с соседями, на развитие экономики своей страны.

Даже если гипотетически предположить невозможное и представить, что какая-то жалоба Армении МУС будет удовлетворена, нет никаких механизма исполнения "приговора", потому что Азербайджан к Римскому статуту не присоединился и никаких обязательств перед ним не имеет. Вылавливать "приговоренных" в третьих странах? Есть большой вопрос, как поведут себя эти третьи страны и каков гражданский статус этих лиц. Одним словом, я не вижу таких механизмов.

Лейла Таривердиева