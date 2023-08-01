Задержание Вагифа Хачатряна - это только начало

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Задержание на погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачин" живущего в Ханкенди гражданина Армении, в прошлом боевика Вагифа Хачатряна, возглавлявшего акцию по истреблению мирного населения азербайджанского села Мешали в декабре 1991 года, вызвало у армян и их сторонников бурю эмоций. Законное задержание человека, обвиняемого в преступлении против человечности, названо "похищением". Более того, за дело взялись армянские юристы, пытающиеся доказать, что Хачатрян не является военным преступником, а его невинные деяния уже перешагнули срок давности.

Но дело в том, что преступления Вагифа Хачатряна не клепались наскоро, как это делают в Армении в отношении заблудившихся азербайджанских солдат. О его преступлениях в Азербайджане известно давно. 12 ноября 2013 года было возбуждено дело в отношении Хачатряна Вагифа Черкезовича по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК АР. В связи с тем, что его местонахождение не было известно, он был подан в международный розыск. Имеются подтвержденные следственными органами свидетельские показания, фотоматериалы. То есть старик Хачатрян не стал "жертвой этнической ненависти", как это пытается представить армянская сторона. Этот человек совершил конкретные преступления, определенные международным правом как военные преступления и преступления против человечности. А такие преступления не имеют и не могут иметь срока давно, они не забываются.

В соответствии с международным правом военные преступления и преступления против человечности относятся к самым тяжким преступлениям. Международно-правовая практика не применяет сроки давности к этим преступлениям. Ни в одной декларации, акте или конвенции, касающихся судебного преследования или наказания за военные преступления и преступления против человечности, не содержатся положения об их сроке давности. Эффективное наказание за такие преступления является важным фактором в деле предупреждения их повторения, защиты прав человека и основных свобод, укрепления доверия, поощрения сотрудничества между народами и обеспечения международного мира и безопасности.

Может быть, информация покажется читателю несколько тяжеловесной, но это тот случай, когда стоит обратиться именно к документам.

26 ноября 1968 года резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В соответствии с ней никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо от времени их совершения:

a) военные преступления, как они определяются в Уставе Международного нюрнбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также, в частности, "серьезные нарушения", перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.;

b) преступления против человечности, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Международного нюрнбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены.

В случае совершения какого-либо из вышеназванных преступлений, положения данной Конвенции применяются к представителям государственных властей и частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или соучастников таких преступлений, или непосредственно подстрекают других лиц к совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо от степени их завершенности, а также и к представителям государственных властей, допускающим их совершение.

Вагиф Хачатрян совершил преступления, подпадающие под категорию и международных.

В соответствии с Уставом Международного военного трибунала 1945 г. международными преступлениями признавались особо опасные для человеческой цивилизации нарушения основных принципов и норм международного права. Они делятся на 3 группы:

- преступления против мира;

- военные преступления;

- преступления против человечности.

1 июля 2002 года вступил в силу Статут Международного уголовного суда (Римский статут), который предусматривает наступление международной уголовной ответственности за: 1) преступления геноцида, 2) преступления против человечности, 3) военные преступления и 4) преступления агрессии.

Как мы видим и в том, и в другом международном документе предусмотрены военные преступления, под которыми в международном праве подразумеваются нарушения законов и обычаев войны: убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированных территорий; убийства истязания военнопленных; убийства заложников, ограбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов и деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью и др. Статья 8 Римского статута устанавливает юрисдикцию Международного уголовного суда над обширным перечнем военных преступлений.

Что в Первую карабахскую войну, что в войну 2020 года, Республика Армения, ее вооруженные силы совершили такое количество военных преступлений, что очень сложно будет найти запрет в международном гуманитарном праве, который бы они не нарушили. После освобождения оккупированных Республикой Армения азербайджанских территорий весь мир стал свидетелем совершенных армянами военных преступлений.

Но их вина не ограничивается лишь военными преступлениями. Республика Армения совершила агрессию в отношении Азербайджана, которая подтверждена резолюциями Совета Безопасности ООН, ее Генеральной Ассамблеи, документами Европейского суда по правам человека, Совета Европы, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и др. международных организаций. Вооруженные силы Республики Армения оккупировали 20 процентов территории Азербайджана. Кроме того, уже доказанным фактом является геноцид, совершенный вооруженными силами Республики Армения в отношении азербайджанского города Ходжалы. Азербайджаном собраны все необходимые доказательства по имеющемуся уголовному делу. А сам этот факт признан многими государствами мира.

За все это Республика Армения начинает нести ответственность. Не сомневаемся, что все виновные будут наказаны. Задержание Вагифа Хачатряна это только начало.