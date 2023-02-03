Азербайджан поможет Армении ответить за все

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Международный суд ООН (МС) является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций (ООН). Он был учрежден Уставом ООН, подписанным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, для достижения одной из главных целей глобальной структуры: "проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира". Суд функционирует в соответствии со Статутом, который является частью Устава, и своим Регламентом. Он начал работать в 1946 году, заменив собой Постоянную палату международного правосудия (ППМП), которая была учреждена в 1920 году под эгидой Лиги наций. Местом пребывания Суда является Дворец мира в Гааге (Нидерланды). Остальные пять главных органов ООН располагаются в Нью-Йорке.

Международный суд ООН является по своей сути единственным международным судебным органом универсального характера, обладающим общей юрисдикцией. Юристы отмечают двойной характер этой юрисдикции: во-первых, МС разрешает споры, передаваемые на его рассмотрение государствами по их инициативе в порядке осуществления своего суверенитета; во-вторых, Суд обладает юрисдикцией по разрешению споров, связанных с применением или толкованием примерно 300 двусторонних или многосторонних международных договоров, в которых эта юрисдикция предусмотрена.

Процедура работы МС определяется Статутом Международного суда и Правилами Суда от 1978 года, а внутренняя судебная практика определяется резолюциями Суда. Все письменные материалы адресуются Секретарю Международного суда. Официальными языками Суда являются французский и английский. Язык выбирается по согласию сторон. Однако, по ходатайству любой из сторон суд обязан предоставить ей право пользования другим языком, помимо французского или английского. Слушание дела ведется, как правило, под председательством президента Суда, а в случае его отсутствия вице-президента либо старшего из присутствующих судей. В слушании дела Азербайджан против Армении председательствует президент Суда Джоан Донохью.

Делегацию, которая представила азербайджанскую сторону в Суде, в связи c общественными слушаниями с целью определения дополнительных временных мер в деле по обращению Азербайджана относительно применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (Азербайджан против Армении) в январе 2023 года, возглавляет заместитель министра иностранных дел.

Слушания организованы на основе второго обращения Азербайджана в Международный суд от 4 января 2023 года с целью "принять срочные меры для предотвращения растущих потерь" в результате продолжающегося умышленного размещения вооруженными силами Республики Армения мин и взрывных ловушек на гражданских территориях Азербайджана. После завершения конфликта в ноябре 2020 года 282 азербайджанца, подавляющее большинство из которых были гражданскими лицами, в том числе 3 журналиста, стали жертвами мин или других взрывных устройств.

В обращении Азербайджана отражены новые доказательства того, что Республика Армения продолжает размещать мины на территории Азербайджана, вопреки информации, представленной в Международный суд в октябре 2021 года, и даже после того, как в ноябре 2020 года на основе Трехстороннего заявления было достигнуто соглашение о прекращении всех военных действий. С августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2700 мин армянского производства, выпущенных в 2021 году. Поведение Республики Армения является грубым нарушением международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и ее обязательств по другим международным законам.

Из мин, незаконно ввезенных на территорию Азербайджана, 1600 штук, а также минные ловушки были заложены Республикой Армения на гражданских территориях, откуда азербайджанцы были изгнаны еще 30 лет назад в результате этнических чисток и незаконной оккупации азербайджанских территорий. Это является препятствием для возвращения семей и общин вынужденных переселенцев в их дома.

В целях обеспечения возможности возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, Азербайджан оперативно, безопасно и эффективно обезвреживает мины, минные ловушки и любые другие взрывные устройства на городских, сельских и других территориях Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана и других прежде оккупированных районов. Для ускорения процесса и его безопасности требуется подробная информация о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, минных ловушек и любых других взрывных устройств. Так как армянская сторона отказывается предоставлять такую информацию, Азербайджан через Международный суд подал запрос на то, чтобы Республика Армения немедленно предприняла все необходимые шаги в направлении ускорения разминирования.

Республика Армения осуществила в конце 1980-годов этническую чистку около 300 тысяч остававшихся на ее территории коренных жителей азербайджанской национальности. При этом многие были лишены жизни, здоровья, остались без жилья и средств к существованию. То же самое было осуществлено армянами в отношении более 700 тысяч азербайджанцев на оккупированных армянами территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского региона Азербайджана. При этом только убито было несколько десятков тысяч человек, а сами регионы были сравнены с землей. Не буду перечислять все другие преступления армян, о которых немало написано.

Не может подвергаться сомнению тот факт, что сделано это было Арменией только потому, что убитые, раненые и изгнанные с мест своего проживания были этническими азербайджанцами. Эти деяния являются в любой стране уголовно наказуемыми. Кроме того, совершенное армянами является прямым нарушением Международной конвенции ООН "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (ICERD), принятой Генеральной Ассамблеей 21 декабря 1965 года и вступившей в силу 4 января 1969 года. В статье 1 данной Конвенции под выражением "расовая дискриминация" понимается "любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни". 7 декабря 2021 года МС удовлетворил первый запрос Азербайджана о временных мерах по защите от нарушений данной Конвенции и поручил Армении принять все необходимые меры для предотвращения распространения и разжигания расовой ненависти, направленной против азербайджанцев.

Республика Армения своими преступлениями нарушила не только уголовные кодексы Армении и Азербайджана, но также и международное право. Она должна нести за это ответственность. И обращение Азербайджана 4 января 2023 года в Международный суд ООН в Гааге - это один из первых шагов в этом направлении.