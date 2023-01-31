Крах армянских мифов в Международном суде ООН

Автор: Акпер Гасанов

В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении. Это второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев.

Слушания проходят во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Донохью. Напомним, в октябре 2021 года в Международном суде ООН также состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И 7 декабря того же года Международный суд ООН обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Армянская сторона до сих пор не выполнила это решение суда. Что, впрочем, неудивительно для государства-оккупанта, которое долгие годы нагло игнорировало реализацию резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Все это завершилось тем, что Азербайджан вынужден был взять восстановление исторической и правовой справедливости в свои руки. Наша страна действовала в соответствии с Уставом ООН, в статье 51 которого признается право каждой страны на самооборону. Таким образом, по итогам 44-дневной войны, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, используя все международные инструменты.

С тех пор прошло более двух лет. И Армения, премьер-министр которой Никол Пашинян вынужден был подписать в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление, отказывается выполнять целый ряд пунктов данного документа. В частности, остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского экономического района Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления.

Кроме того, рассуждая шире, делимитация и демаркация азербайджано-армянской госграницы сознательно затягивается Ереваном. При этом, мирные жители Азербайджана продолжают получать серьезные ранения и погибать из-за того, что армяне отказываются делиться точной информацией о заложенных минах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН.

"Он отметил, что бывшие вынужденные переселенцы Азербайджана в связи с минной угрозой не могут воспользоваться своим правом на возвращение в родные дома и безопасно вернуться туда. "45 человек из общего числа погибших при взрыве мин среди гражданского населения Азербайджана погибли после оглашения решения Суда о временных мерах в 2021 году. И число жертв только продолжает расти", - сказал Э. Мамедов.

По его словам, совсем недавно, в декабре прошлого года, 7 азербайджанцев были ранены и один погиб в результате взрыва мины в селе Чираг в ранее оккупированном Кяльбаджарском районе. Это все - конкретные факты, отрицать которые у армянской стороны просто нет возможности. При этом, уже была доказана лживость их утверждений.

Армения не смогла представить в Международном суде ООН в Гааге доказательства блокирования Азербайджаном Лачинской дороги. Об этом в Twitter написал глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде. "Невозможно ввести мир в заблуждение, утверждая о блокировании Азербайджаном Лачинской дороги. Прошло 50 дней, Армения не представила НИКАКИХ доказательств о якобы блокировании Лачинской дороги, одна лишь ложь. Международный суд в Гааге!", - отметил Гусейнзаде.

Вот так, на глазах всего мира, в очередной раз разоблачается армянская ложь. Вот так, в очередной раз доказывается правота Азербайджана. В идиотском, иного слова и не подберу, положении оказываются все те, кто тиражировал армянскую дезинформацию. Это и все голосовавшие за лживую и не имеющую ничего общего с действительностью резолюцию Европарламента. Это и главы МИД разных стран мира, сенаторы, конгрессмены, политики масштабом поменьше.

Стыдно ли им? Вряд ли. Они предпочтут делать вид, что ничего страшного не произошло. Хотя в реальности, все только начинается. Армения совершила такое огромное число преступлений против Азербайджана, что отрицать их невозможно. А признание их в Международном суде ООН будет большим торжеством справедливости. Все к этому и идет. К ужасу Армении, мирового армянства и ангажированных ими персонажей.