Бездонный французский аморализм: о сходстве Армении и Миледи

Автор: Акпер Гасанов

Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. И перечитывать. Вот, к примеру, роман Дюма-отца "Три мушкетера". Там много есть такого, что рассказывая о прошлом, дает ответы на вопросы из настоящего. Был, в частности, там и эпизод, когда кардинал Ришелье выдал Миледи некий документ, своего рода индульгенцию для нее.

"Податель сего документа действует по моему распоряжению и на благо Франции. Ришелье", говорилось в нем.. Получив эту бумагу, дама с лилией на плече сочла себя готовой и способной совершать всевозможные преступления, добавив их к тем, что уже были на ее совести. Ровно то же самое мы видим и ныне. Просто в роли кардинала Ришелье выступает официальный Париж, а в роли Миледи - Армения.

Как мы ранее уже сообщали, главы МИД стран Европейского союза утвердили создание "гражданской миссии" в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе" на 2 года. Уже известно, что курирует эту миссию французский дипломат, замгенсека Европейской службы внешних связей ЕС Шарль Фрис, который в декабре прошлого года уже посещал Армению и встречался с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

После случившегося в Ереване заметно приободрились, тональность заявлений представителей руководства этой страны стала более наглой. А тут у них, равно как и у представителей мирового армянства и его главного центра, то есть у французских армян, появился еще один "повод для радости". Подал его министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Противники Армении являются противниками Франции", заявил он на ужине с координационным советом армянских организаций Франции (CCAF). Информацию об этом написал на своей странице в Twitter бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот. Надо полагать, что он тоже присутствовал на этом ужине. Мысленно или физически- не так уж и важно.

Куда важнее открытая демонстрация политического аморализма и бесстыдства с французской стороны. Представители официального Парижа отбросили всякие нормы приличия и открыто демонстрируют то, что в приличном обществе принято скрывать. А именно- свою поддержку государству-оккупанту. Да, все нынешние действия Франции лишь открыто показывают, над кем в реальности одержал победу Азербайджан в 44-дневной войне.

Нет, это была вовсе не ничтожная Армения, готовая менять своих покровителей с легкостью просто поразительной, но забывая о клейме лилии на плече. Это было мировое армянство и его покровители во всех трех странах-сопредседателях Минской группы ОБСЕ. И Франция тут всегда проявляла особую прыть. В том числе и потому, что мечтала войти в наш регион в качестве игрока.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне разрушила все планы официального Парижа. Отпала необходимость в МГ ОБСЕ, да и вообще "сестра Франции" плакала ровно также, как Миледи перед казнью.. Поэтому-то там и утроили объем антиазербайджанских действий. И вот мы уже видим, как голос подать решил даже глава МВД Франции.

Который, по сути, самолично вывесил на себе ценник. Он готов обслуживать мировое армянство за еду. Участие его в ужине, организованном CCAF- это открытая коррупция. Но это не только никого во Франции не смущает. Этим фактом гордятся! Что лишь доказывает, что нет дна у французской политики. Аморализм официального Парижа- бездонен.

Тем более, что в качестве защитника Армении решил выступить глава МВД Франции. Который, по сути, признал готовность этой страны разделить и все преступления, совершенные Арменией. Начиная от оккупации 20% территорий Азербайджана, включая Геноцид в Ходжалы и бомбежки Гянджи и Барды в ходе 44-дневной войны.

Да, такое аморальное заявление сделал тот, кто не определяет внешнюю политику, а ответственен за борьбу с преступностью. И за жестокий разгон протестующих против пенсионной реформы, затеянной Эммануэлем Макроном. Кадры, свидетельствующие о бесчеловечной жестокости французских полицейских в борьбе с собственными согражданами видели все.

Они доказали анекдотичность и неуместность каких-либо рассуждений о "демократии" во Франции. Это полицейское государство с колониальными амбициями, возглавляемое откровенным политическим лузером с завышенным самомнением. Именно он и выдал Армении нечто вроде документа, который заполучила Миледи у Ришелье.

Но помогло ли наличие этого документа Миледи? Нет. Она изворачивалась перед казнью, дойдя до рассказов Д'Артаньяну о том, что любила его и стреляла вовсе не в него, а в лошадь. Она пыталась оправдаться за отравление Констанции Бонасье и иные преступления. Но, их накопилось слишком много. И потому свершилось правосудие. Так было в романе Дюма-отца. Так будет и в реальной жизни.