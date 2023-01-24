Наперсточники, а не политики: давно утерянный адрес европейской совести

Автор: Акпер Гасанов

Почти полтора столетия назад европейский врач, писатель и политик Макс Нордау написал свой труд под названием "Вырождение", в котором он предпринял оригинальную попытку интерпретации "заката Европы". Именно Нордау принадлежит известный афоризм: "Европейская совесть - такая госпожа, адрес которой давно утерян и никому неизвестен".

В правоте этой мысли мы убедились в очередной раз, глядя на откровенно подлую, закулисную игру, затеянную против Азербайджана. Как известно, главы МИД стран Европейского союза утвердили создание "гражданской миссии" в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе" на 2 года. Так говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

В соответствующем заявлении Совета ЕС приводится цитата главы внешнеполитической службы Жозепа Борреля о том, что создание миссии "запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе". Более яркого примера политического лицемерия себе сложно представить. Потому, что данное решение со стороны Евросоюза было принято без учета интересов главного государства Южного Кавказа, коим является Азербайджан.

Кто лоббировал его принятие? Франция. Именно она пытается играть в нашем регионе деструктивную роль, совершенно очевидно поддерживая Армению, которая на протяжении почти тридцати лет держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана. За все эти годы ЕС не наложил на РА никаких санкций. Даже жесткой критики в адрес официального Еревана не было.

Плюс, в ЕС никто и не подумал отправлять гражданскую миссию для "содействия урегулированию на Кавказе" в Азербайджан в то время, когда наши земли находились под армянской оккупацией. Всех в ЕС и, особенно, во Франции, устраивал тот статус-кво, при котором шли бесполезные переговоры между Азербайджаном и Арменией, в то время как наши земли находились под оккупацией.

Замечу, что до сих пор на территории Карабахского экономического района Азербайджана проживают армяне численностью, как минимум, в 40.000 человек. То есть, в Азербайджане есть место компактного проживания армян, не признающих, замечу, законов нашей страны. Что само по себе шокирующий факт. Но еще больший шок состоит в том, что этого в упор не хочет замечать армия сторонников Армении.

Они "не видят" того, что в РА вовсе нет азербайджанцев, не говоря уже о существовании места компактного их проживания. Они "не видят" и того, что карабахские армяне отказываются признавать итоги четырехсторонней встречи в Праге, где РА признала территориальную целостность Азербайджана. Собственно, с той самой, пражской встречи, все пошло наперекосяк.

Как мы помним, до этого встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходили в Брюсселе под патронажем председателя Европейского совета Шарля Мишеля. И все они завершались дипломатическим фиаско официального Еревана. Видя все это, поддержать Армению решил президент Франции Эммануэль Макрон.

Непосредственно в Праге ничего у него не получилось. Армения вынуждена была признать территориальную целостность азербайджана, что означала фиаско не только Пашиняна, но и Макрона. После чего мы увидели откровенно провокационные действия со стороны главы французского государства, рейтинг которого в его собственной стране упал до минимума, в свете проведения пенсионной реформы.

Не пользующийся поддержкой большинства французов Макрон пытается заработать очки на внешнеполитической арене, берясь за все подряд. Он пытается сыграть свою роль в конфликте между Россией и Украиной, запомнившись попытками уговорить президента Украины Зеленского на капитуляцию в первые дни войны.

В нашем же регионе Франция играет откровенно деструктивную роль, пытаясь сорвать подписание большого мирного договора между Баку и Ереваном. Позволяя себе делать лживые, а порой и просто оскорбительные заявления в адрес нашей страны, Макрон имеет наглость настаивать на роли Франции в качестве посредника. Но в Азербайджане прекрасно помнят все - начиная от "посредничества" Франции в составе Минской группы ОБСЕ, включая договора о побратимстве между находившимися под армянской оккупацией азербайджанскими городами и различными городами Франции, и заканчивая ошеломляюще аморальными резолюциями Сената Франции.

Именно поэтому в нашей стране считают неуместным присутствие Франции при ее действующем президенте в качестве "посредника в переговорах между Баку и Ереваном. И то, что произошло ныне, - еще одно доказательство правоты нашей позиции. Ведь, произошло то, что именуется совсем неполитическим словом жульничество.

По итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан согласился с направлением миссии в Армению. Но она имела совсем иные сроки и количество участников. Азербайджан согласился на то, что миссия будет состоять из 40 человек и продлится два месяца. А что мы видим ныне? Выясняется, что в состав миссии должно войти 200 человек с двухгодичным сроком полномочий и возможностью продления по истечении данного срока.

Это то, на что Азербайджан не давал своего согласия! То есть, вблизи нашей границы будет работать миссия, на функционирование которой официальный Баку не соглашался. Миссия, которая, очевидно, будет действовать исключительно в интересах Армении. Миссия, которая, говорю это с уверенностью, будет контролировать все действия официального Еревана.

Того, который в реальности не хочет подписания мирного договора с Азербайджаном, отказываясь от предложения официального Баку проводить демаркацию и делимитацию границ. По сути, при поддержке Франции, Армения планирует снова играть в имитацию переговоров. То есть, делать ровно то, что делала почти три десятилетия до 44-дневной войны, держа под оккупацией наши земли.

Данные действия подрывают доверие Азербайджана к ЕС. Мы слышим от официальных представителей Европейской комиссии, которая является высшим исполнительным органом ЕС, множество красивых слов о важнейшей роли Азербайджана в качестве государства, обеспечивающего энергетическую безопасность Старого Света. При этом, мы видим откровенно антиазербайджанские шаги со стороны ЕС!

Как можно быть настолько двуличными?! Как можно жертвовать отношениями с Азербайджаном, который реально и искренне помогает Европе в решении многих ее проблем во имя интересов государства-лузера Южного Кавказа, два прежних президента которой были карабахскими сепаратистами?! Как можно так легко отказываться от своих слов?!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно завоевал уважение в мире тем, что является хозяином каждого сказанного им слова. Обещание, данное главой нашего государства, равно его официальной подписи. Но совсем иными категориями мыслят Эммануэль Макрон и иные европейские политики. По сути, это - наперсточники, место коим в переходах метро, а не на политической арене.

Садиться за стол с такими шулерами - себя не уважать. Потому, что они легко соврут еще не раз. В большом и малом. Они вполне могут подстрекать Армению на провокацию против Азербайджана с последующим обвинением в ее совершении...нашей страны. Тем самым они лишь в очередной раз подтвердят правоту фразы, сказанной Максом Нордау. Не чувствуя, при этом, ни капли смущения.