Варварство в Европе: исламофобия и тюркофобия на марше

Автор: Акпер Гасанов

Абсолютно прав председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявивший, что тот факт, что шведская администрация позволила лидеру датского ультраправого движения "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмусу Палудану сжечь копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме, является не только скандалом, но и яркой демонстрацией и конкретным примером зверства и вандализма.

"Разрешение этого действия несмотря на все наши предупреждения является поощрением преступлений на почве ненависти и исламофобии. Посягательство на священные ценности - это не свобода, а современное варварство", - написал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. И он тоже прав. Прав в том, что в Швеции, с ее дутым имиджем демократической страны, процветает пещерное варварство.

Не может называться не просто демократическим, но и цивилизованным государство, в котором процветают ксенофобия и исламофобия. Чтобы убедиться в том, что это так, достаточно вспомнить о том, что по данным шведского гостелеканала SVT, сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме предложил Палудану шведский журналист Чанг Фрик. Он гарантировал радикалу покрытие всех связанных с этим расходов.

То есть, это была осознанная, продуманная провокация со стороны группы лиц, включая представителя шведского СМИ, шведской полиции и, возможно, руководства Швеции. Аморализм данного действа зашкаливает. И его последствия вполне предсказуемы. Бахчели уже заявил, что в этих условиях членство Швеции в НАТО не будет утверждено Великим национальным собранием Турции.

В этой связи вполне резонно возникает подозрение, что в реальности у руководства Швеции и не было никакого желания добиваться членства в НАТО. Так бывает в политике, когда озвучиваются громкие заявления, за которыми не следуют конкретные шаги. На каком-то этапе, возможно видя ход войны между Россией и Украиной, в руководстве Швеции вполне могли прийти к выводу, что членство в Альянсе не так уж и необходимо уже этой стране.

На такую мысль наводит и то, что Швеция до сих пор не выполнила требование Турции об экстрадиции десяти членов Fetö и одиннадцати членов Курдской рабочей партии (КРП), боевики которой до сих пор воюют против Турции, используя террористические методы. Но данный эпизод следует рассматривать шире и глубже. В контексте неизлечимой болезни всей Европы исламофобией и тюркофобией.

Ведь, подобного рода шокирующие акции по публичному сожжению связанного Корана были и ранее, не только в Швеции, но и в ряде иных европейских городов. Были и карикатуры на пророка Мохамммеда в различных европейских СМИ. Все это никак нельзя называть свободой слова. Это проявление ненависти по религиозному признаку. Многократно повторенное, а значит являющееся мировоззрением "демократических" государств Старого Света.

В этой связи совершенно не случайным выглядит то, что до сих пор Турция не является членом Европейского Союза. Турция, которая является одной из основательниц Совета Европы с 1949 года, формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года.

С тех пор данный вопрос "подвесили", предъявляя Турции все новые и новые требования, в числе которых признание мифического "геноцида армян". "Христианская солидарность" приняла совершенно уродливые формы. Она переродилась в исламофобию и тюркофобию. И Азербайджан с этим не раз уже сталкивался.

Достаточно вспомнить о том, что все три страны-сопредседателя канувшей в Лету Минской группы ОБСЕ были христианскими. Они , по разным причинам, но действовали в одном русле, препятствуя торжеству справедливости, восстановлению территориальной целостности Азербайджана. И то, что против Армении, за почти три десятилетия оккупации с ее стороны 20% территорий нашей страны не были введены санкции, это тоже последствия поддержки РА по религиозному принципу.

А что мы видим ныне? Европейские и американские политики , в один голос, заявляют о необходимости оказания помощи карабахским сепаратистам Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию. Все это следствие все того же. А именно - готовности защищать даже государство-оккупант, коей является Армения, в противостоянии с мусульманским Азербайджаном, который открыто и гордо заявляет о своем братстве с Турцией.

Ни в Азербайджане, ни в Турции никто и никогда не устраивал акций с публичным сожжением Библии перед посольством европейской страны. В наших странах проявляют истинное уважение к представителям самых разных религий. И именно это является признаком куда большей цивилизованности Азербайджана и Турции, по сравнению с той же Швецией. Да и не только с ней.