Слушания Международного Суда по обращению Азербайджана завершились

Завершились общественные слушания по обращению в Международный Суд Азербайджанской Республики относительно применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (CERD).

Как сообщает Day.Az, на состоявшихся 31 января во Дворце мира в Гааге слушаниях азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

После этого Международный суд приступит к обсуждениям.

Следует отметить, что решение суда по ходатайству о принятии временных мер будет вынесено на открытом заседании и его время будет объявлено в установленный срок.