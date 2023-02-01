https://news.day.az/politics/1533637.html Слушания Международного Суда по обращению Азербайджана завершились
Слушания Международного Суда по обращению Азербайджана завершились
Завершились общественные слушания по обращению в Международный Суд Азербайджанской Республики относительно применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (CERD).
Как сообщает Day.Az, на состоявшихся 31 января во Дворце мира в Гааге слушаниях азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.
После этого Международный суд приступит к обсуждениям.
Следует отметить, что решение суда по ходатайству о принятии временных мер будет вынесено на открытом заседании и его время будет объявлено в установленный срок.
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