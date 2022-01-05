Армяне Новороссийска начали сдавать позиции, что происходит?

Из Новороссийска пришли хорошие новости - дело, возбужденное против активистов местного казачества по жалобе армян, прекращено.

Казаки, напомним, пытались пресечь деятельность притона, содержавшегося представителями армянства. Притон располагается рядом с частными жилыми домами, и местные жители хотели оградить своих детей, свои семьи от контактов с подобным заведением. Судебный процесс начался в феврале прошлого года и надежды на справедливый исход почти было угасли, но накануне новогодних праздников стало известно, что дело закрыто.

Наша собеседница - известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Про сдачу позиций армянской диаспорой в России, исходя из дела казаков, говорить, думаю, преждевременно, так как наблюдается ее активный количественный рост. В прошлом году и только авиаспособом из Армении перебралось в Россию 70 000 армян. Большинство из них оседает или в столице, или в Санкт-Петербурге, или в курортных городах Юга России. Кто-то просто приезжает из разоренной своими же властями и охваченной внутриполитическим кризисом Армении в поисках лучшей доли, а кто-то активно включается в деятельность диаспоральных структур, начиная от пропагандистского до криминального спектров.

Я неделю назад была в командировке в Санкт-Петербурге и попала в нелепую, но показательную ситуацию. Не успела я сесть в такси, которое заказала в Пулково, как водитель-армянин задал мне вопрос: "А вы знаете, что такой нации, как азербайджанцы, нет"? "А вы кто по образованию, чтобы мне лекции по этнопроблемам читать?", - неприветливо ответила я. "Я закончил Институт народного хозяйства", - сказал шофер. "Ну, вот идите тогда в народ и хозяйничайте. Чему учили, то и делайте. А не занимайтесь разжиганием межнациональной розни. Будете продолжать - оставлю без чаевых", - пригрозила я.

То ли перспектива чаевых возымела действие, то ли что другое, но к концу маршрута таксист мне признался: "Я тут не так давно. А ребята из диаспоры сказали, что всем приезжим, кого везу, надо объяснять про азербайджанцев. Это для Армении надо".

Когда я рассказала эту историю московским армянам, то мне ответили дословно: "Идиоты. Придурков везде хватает". И тут сложно возразить.

Армянские ОПГ находятся на первом месте среди этнических преступных группировок. Особенно, в курортных регионах России. Судилище же над казаками из Новороссийска, которые виноваты только в том, что потребовали у властей разобраться с притоном, действовавшим в шаге от жилых построек, всколыхнуло Краснодарский край. Солидных и уважаемых людей, хорошо известных в городе, - один из них потомок участника белого движения, отказавшегося в 20-е годы прошлого века покинуть Родину - обвинили в хулиганстве. А встречное требование разобраться с притоном осталось год назад без реакции - выяснилось, что это заведение "крышевалось", в том числе и высокими чинами, тесно связанными с местными армянскими ОПГ. Суд шел почти год! И вот, буквально, перед Новым годом, было принято решение о закрытии дела. А "пострадавшие", в том числе, посетители притона и "обслуживающий персонал" подали судье заявления, что не имеют, оказывается, никаких претензий к обвиняемым!

Хочу сразу сказать, что для российской судебной системы, которая носит сугубо обвинительный уклон и где количество оправдательных приговоров меньше 5 процентов, такой прецедент не типичен. А тут и судья оказался принципиальным, и у населения, что называется, накипело. И пикеты казачьи проходили в знак протеста, и пресса местная не побоялась поднять эту тему. Отдельное спасибо вашему изданию, публикация на страницах которого была передана казакам Новороссийска и Краснодара. Она широко разошлась по соцсетям. Последовали и кадровые отставки, и замены.

На мой взгляд, данная история послужила не только фактором мобилизации населения против произвола армянских ОПГ и их подельников из органов власти, но и последней каплей, переполнившей чашу терпения казачьего населения. Ведь некоторые, особо ретивые активисты из местного армянства, заявляют, что и территории Краснодарского края "исконно армянские", идет "тихой сапой" отъем у русского населения самых доходных сфер бизнеса - отели, пляжи, рестораны, скупаются места в органах власти. И это не только в Краснодарском крае, но и в Ростове-на-Дону, Ставрополе. Когда-то эта экспансия должна была получить первый отпор. Но процесс фактического контроля над указанными территориями уже налицо. Это показали данные проведенного нами мониторинга. Они тревожные для федеральной власти.

Преувеличена ли влиятельность армянского лобби в России? Ну, начнем с того, что в современном мире государства вообще перестали быть основными акторами процессов. Это фасад, а правит тот, кто имеет большие финансы. На первом месте по уровню влияния стоят трансанциональные корпорации. Среди них самые влиятельные те, кто торгует нефтью, оружием, наркотиками, "живым товаром". Меня пару лет назад насмешили сотрудники безопасности одного непризнанного "государства", когда они озвучили свою зарплату. Я им сказала, что вас, ребята, мой личный шофер может купить. У него она в пять раз выше. Понимаю, что их статус позволяет им получать незаконный доход. И все же, ни одно государство не может защитить себя от коррупционных схем. Даже Китай, где, как известно, за взятки положена смертная казнь.

В современной России коррупция давно стала нормой, и метод, которым действует армянская диаспора, такой же, как и у примитивной криминальной группы, где-нибудь в Урюпинске. Это подкуп. Та часть структур армянской диаспоры, которая занята в сфере бизнеса, к примеру, "решает вопросы" именно таким путем. Те организации диаспоры, которые живут за счет участия в распиле бюджета, это мелочь. Но они имеют и важные пропагандистские функции.

Однако, далеко не все армяне замешаны в подобных историях. И среди них все больше тех, кто считает, что подобная деятельность наносит ущерб всему армянскому народу. А дальнейшее существование Армении, если население и власти не будут развивать диалог с соседями, вообще под вопросом. Если коротко, то среди диаспор, имеющих выходы и агентов влияния в коридорах власти, армянская в России одна из самых влиятельных. Но она очень разнородна.

Мне сложно сравнивать диаспоральные организации 80-90-х и те, что действуют сегодня. Надо проводить отдельное исследование. Хотя помню, как, учась в Дипломатической Академии МИД РФ в начале 90-х годов, пару раз бывала по приглашению моих однокурсников-армян на мероприятиях, которые проводили члены комитета "Карабах" и "Дашнакцутюн" в Москве. Мне в тот период было уже достаточно лет, чтобы разобраться в происходящем. В 1987 году я защитила кандидатскую диссертацию в МГУ по теме религиозного экстремизма, одну из первых, кстати. После чего стала самым молодым кандидатом философских наук в России. Так вот, первая глава в моей работе была посвящена анализу идеологии и практики политического экстремизма. Деятельность т.н. общественников на ниве "карабахского самоопределения" была экстремистской не только в политическом, но и в правовом аспектах. И если бы не подстрекательство, а то и прямая поддержка тому же комитету "Карабах" из коридоров высшей российской власти, проблему можно было бы ликвидировать в зародыше. Но она была выгодна. Тем, кто разваливал страну изнутри, чтобы получить доступ к присвоению народного добра. И не только им.

Сейчас такой комитет, в принципе, невозможен. Российская власть тщательно фильтрует деятельность НПО. Да и выросло новое поколение армянских общественных деятелей, для которых главное не идейное содержание, а доступ к ресурсу. Сегодня, на мой взгляд, тема "геноцида" и "всемирного армянского страдания" сильно коммерциализировалась. Для многих это стало просто профессией. Выросла целая когорта профессиональных "борцов за признание геноцида" и перманентных "жертв турецко-азербайджанского насилия". А это плохой знак. Это знак вырождения идеи (не важно, плохая она или хорошая), дальше идут мародеры, которым наплевать на собственный народ. Они решают личные вопросы. Вот это я вижу, и, кстати, в т.н. движении российских соотечественников ситуация аналогичная.

Поражение в войне за Карабах вызвало еще и рост дезориентированности и дезорганизованности в армянской диаспоре. И то, что Россия пошла на активный диалог с Турцией и фактически поддержала Азербайджан в освободительной войне, тоже ударило по традиционным постулатам армянской диаспоры в России. Признаюсь, мне не очень понятна деятельность наших миротворцев на территории Азербайджана. Не берусь судить, я не военный, но зато я четко вижу, что на этих "непонятках" активно спекулирует армянский реваншизм. И в диаспоре, в том числе.

Что касается Года диаспоры в Армении... Для начала хочу привести цитату, свежую, с одного из армянских сайтов: "Армянская диаспора в России состоит из более чем 2,5 млн. человек... Не все проживающие в России армяне причисляют себя к диаспоре. Уровень сплоченности является не самым высоким. У армянской диаспоры в России нет серьезной опоры в Армении. Причиной этого является подсознательный страх армянских властей перед усилением влияния диаспоры, практически неконтролируемым со стороны власти, а также восприятие диаспоры как донора... Во время военных действий в Карабахе в 2020 году армянскую диаспору в России заинтересовало происходящее, но интерес остался довольно ограниченным. Большинство армян никак не проявили себя. С 2020 году миграция из Армении в Россию усилилась. Печально констатировать факт, что Армения общается с диаспорой лишь на уровнях власти и представителей большого бизнеса".

Я специально привела такую большую цитату, из которой понятны следующие моменты. Первое - влиятельная часть армянской диаспоры в России работает на свои интересы. Второе - Армения как государство эту влиятельную часть не интересует, а вот проект по созданию своего территориального образования в рамках РФ или (если вертикаль власти в РФ будет слабеть) выделения части территории под "Новую Армению" и желательно у моря вполне уже запущен в общественном мнении актива армянских общин. Прежде всего, на Юге страны. Третье - Год диаспоры, объявленный в Армении, для влиятельной части армянской диаспоры - это попытка раскошелить их на мероприятия, самим не нужные. А для общественников из армянской общины - это возможность пополнить бюджет.

Мобилизовать армянскую диаспору и поднять боевой дух Год диаспоры в условиях пандемии и охватившей весь мир борьбы за выживание вряд ли сможет. А вот азербайджанским ученым не мешало бы в сотрудничестве с российскими специалистами и не только с ними, проанализировать, на какие структуры, лоббистские коридоры в разных странах опирается продвижение признания и раскручивания псевдо-геноцида. Нужны контрмеры. И они вполне реальны.

Я вот до сих пор не могу понять, почему в Уругвае, где на три миллиона населения всего 15000 - 20000 армян, стало возможным первое официальное признание "геноцида". Причем, армяне там тихие, буйных националистов я в Уругвае вообще не встречала (а за 20 визитов в страну всю проехала ни по разу). Да, есть армянская организация, медиаресурс, был министр спорта (а это для спортивного Уругвая большие деньги), рядом, через речку - Аргентина, где гораздо больше армян. Но сильного общественного давления со стороны армянской диаспоры Уругвая на власти, чтобы признание "геноцида" протолкнуть, не было.

Может, разгадка кроется в фамилиях тех, кто отмывает деньги в уругвайских оффшорах и раз в год, в декабре, прилетает в местный курорт Пунта-дель-Эсте на знаменитый международный "сходняк" дельцов теневого финансового бизнеса? Формы и модели продвижения интересов диаспоры могут быть разными. В том числе и с точки зрения мотивации. Впрочем, об этом поговорим после журналистского расследования, которое я планирую провести весной этого года в Уругвае.

Лейла Таривердиева