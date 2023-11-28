Россия показала армянам, сколько стоят абрикосы

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении уверены, что им можно все. Кто-то вбил нашим соседям в голову, что, находясь под чьим-то крылышком, они могут позволить себе все что угодно. Это очень серьезное заблуждение, которое уже не раз подводило Армению, продолжает поддерживаться и ее новыми опекунами. Уверенная, что ей не прилетит, Армения в последние месяцы уверенно и открыто топчет российские интересы, оскорбляет и ерничает, показывая Москве язык. Что удивительно - в Ереване полностью уверены, что им позволено ущемлять российские интересы совершенно безнаказанно. Интересно, кто убедил в этом армян?

Самые интересные события в армяно-российских отношениях развиваются сегодня на КПП Верхний Ларс на грузино-российской границе. Армяне почему-то были уверены, что Россия, чтобы наказать бывшего союзника, пойдет на них войной, задействует военную базу, схлестнётся с Западом и все такое. Но у российской стороны есть куда более действенные инструменты.

Почему сложилась такая ситуация в Верхнем Ларсе, судить не беремся. В Армении визжат о политическом давлении через экономику, но мы остановимся на официальной версии российской стороны - несоответствие армянской сельхозпродукции фитосанитарным нормам.

Как сообщают армянские СМИ, в настоящее время проезда через "Верхний Ларс" как с грузинской, так и с российской сторон границы ожидают полторы тысячи армянских фур. В том числе принадлежащих компании-неудачнице Спайка. Все помнят вереницу грузовиков с названием "Спайка", долгое время торчавших на серпантине у азербайджанской границы. Теперь вид грузовиков Спайки, выстроившихся у грузинской границы, вызывает смех. В соцсетях вокруг этого забавного факта уже появляются анекдоты.

В общем, полторы тысячи армянских фур с товарами (в основном сельхозпродукцией) застряли, ни туда и ни сюда. В понедельник замминистра экономики РА Арман Ходжоян пообещал, что причины простоя будут выяснены в течение двух дней. До этого три дня армянская сторона усиленно пыталась понять, что происходит, но не поняла. Теперь надеются додуматься до истины за два дня. В принципе, что торопиться - в горах морозы, продукция и без холодильника не пропадет.

Напомним, что в сентябре армянский коньяк... пардон, бренди неделю не пропускался через границу в России. Продукция была проверена самым тщательнейшим образом и только потом, промурыжив армянских перевозчиков, им открыли дорогу.

В Армении уверены, что все это происки, направленные на удар по экономике Армении. Между тем, в комитете госдоходов страны заявили журналистам, что не пропускаются не все армянские грузовики. Значит, у простоя фур есть реальные причины?

Тем не менее, нынешняя ситуация - по какой бы причине она не произошла - должна напомнить Армении о том, кто она есть и от кого реально зависит. Политическая зависимость - это детский лепет по сравнению с зависимостью экономической. А армянская экономика завязана на России практически по всем направлениям. Даже пресловутый рекордный и невиданный в истории рост армянской экономики связан с Россией.

Пару недель назад армянские СМИ сообщили, что Армения нарастила экспорт в Россию в три раза, до рекордных 1,7 миллиарда долларов. Впервые экспорт из этой страны в РФ превысил импорт. Армянские чиновники и эксперты отплясывают на радостях, однако разумные экономисты предостерегают, что прирост экспорта, подстегиваемый посреднической торговлей, не может быть бесконечным и на каком-то уровне остановится. Больше половины объема общего прироста армянского экспорта в этом году пришелся на Россию, а товарооборот только за первое полугодие вырос на 86 процентов. Армения поставляет в Россию то, что у нее не будут покупать Париж или Штаты.

Но, независимо от подпрыгнувших цифр, такая картина была всегда. Армянская экономика всегда зависела от России. И будет зависеть. Как бы армян не поддерживал Евросоюз, заменить российский рынок он Армении не сможет. А рассчитывать, что при любом раскладе Россия будет продолжать держать свой рынок открытым для армян, не стоит. То, что поставляет Армении, не является дефицитом, который невозможно будет восполнить. Армения вообще, по большому счету, может быть выключена из системы международной торговли, и "никто не заметит потери бойца".

Армения может при поддержке разных там миссий, Европарламентов и Сенатов США выдержать политическое давление, но экономическую войну она не перенесет. Да, в случае чего, в страну потечет гуманитарная помощь, гранты и льготные кредиты, но заменить разрушенную экономическую микросхему Армении никто не сможет. О том, чтобы этого не произошло, армянам нужно было начинать думать еще тридцать лет назад. Но они оказались неспособны справиться с построением экономики. Прежде на поддержание жизнедеятельности Армении работал весь СССР, после его развала заботу о недееспособной республике взяла на себя Россия. Нельзя не признать, что и покровитель в лице Москвы не особо старался, но, как показывает превратившееся в водевиль строительство металлургического комбината американской компанией, с Арменией явно что-то не так - инвестиции уходят здесь в никуда, и доходы приносит только ворованное. Например, украденные за годы оккупации полезные ископаемые Карабаха.

Одним словом, в какую сферу Армении не ткни, увидишь в первых строчках Россию. Разрушить эту связь, не создав предварительно альтернативу, значит, похоронить страну. Конечно, если Запад решит взять на себя такую обузу, когда-нибудь, лет через двадцать что-то изменится. Однако для армянской экономики поменяется только вывеска, а в реальности она просто попадет из одного капкана в другой.

Вот о чем следует задуматься армянским чиновникам и экономистам, размышляющим сегодня над тем, что там случилось на КПП Верхний Ларс. Если это еще не экономические розги для Еревана, то уже их предвестники, месседж о том, что свинское поведение армянской стороны будет влечь не только реплики от Марии Захаровой, но и куда более неприятные последствия.