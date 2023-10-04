Армении прилетела "ответка" за присоединение к Римскому статуту МУС

Российские власти усиливают экономическое давление на Армению, которая стремится разорвать военные связи с Кремлем, а во вторник присоединилась к Международном уголовному суду и будет обязана арестовать президента Владимира Путина, если тот посетит республику с визитом, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, сталкиваются с массовыми проблемами на границе, сообщил министр экономики республики Ваан Керобян.

По его словам, российская сторона объясняет происходящее проверками качества поставляемого в РФ коньяка. В результате, на КПП Верхний Ларс, единственном действующем пункте пропуска на грузино-российской границе, скопились десятки грузовиков.

Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян оценил размер пробки в 60 машин. По его словам, большегрузы ожидают завершения экспертизы качества.

Проблемы на границе у поставщиков армянского коньяка могли возникнуть из-за претензий Росалкогольрегулирования. Предостережение за подписью замглавы ведомства Елены Афанасьенко опубликовал ранее экс-зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник

Института Брукингса Сергей Алексашенко.

В документе, в частности, говорится о необходимости прекратить оборот и закупки коньяка трех марок - "Армянский коньяк АВЗ", Армянская крепость выдержка 8 лет" и "Армянский коньяк 5 лет". В этих напитках экспертиза обнаружила ароматизаторы, фенольные соединения, а также спирты "неконьячного происхождения", говорится в документе.

Проблемы у поставщиков коньяка возникли на фоне ратификации Арменией Римского статута - основного документа, регламентирующего работу международного уголовного суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест Путина.

3 октября Армения стала 124-й страной мира, присоединившейся к МУС. Ранее премьер республики Никол Пашинян сообщил, что решение было принято для расследования событий в Нагорном Карабахе. Вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, "когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства", подчеркнул Пашинян.

Российский МИД на прошлой неделе назвал враждебным и "токсичным" решение Еревана по Римскому статуту, а также сообщил, что Армению предупреждали по дипканалам: присоединение к МУС "неприемлемо" в условиях, когда суд выдал ордер на Путина.