Астрономы выяснили, откуда берутся самые яркие и горячие звезды в космосе

Международная группа астрономов под руководством Канарского института астрофизики выяснила, как рождаются одни из самых ярких и горячих звезд во Вселенной - голубые сверхгиганты. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голубые сверхгиганты B-типа - очень яркие и горячие звезды (как минимум в 10 тыс. раз ярче и в 2-5 раз горячее Солнца) с массой от 16 до 40 раз больше солнечной. До недавнего времени оставалось загадкой, откуда берутся такие объекты и почему они встречаются в космосе относительно часто.

Моделируя новые звездные модели и анализируя большую выборку данных о Большом Магеллановом Облаке (галактике-спутнике Млечного Пути), специалисты нашли убедительные доказательства того, что большинство голубых сверхгигантов могли образоваться в результате слияния двух звезд, связанных в одну систему.

"Мы смоделировали слияние эволюционировавших звезд-гигантов с их меньшими звездными компаньонами по широкому диапазону параметров, принимая во внимание взаимодействие и смешивание двух звезд во время столкновения. Новорожденные звезды существуют как голубые сверхгиганты на протяжении всей второй фазы, то есть, пока в их ядрах не закончится гелий", - объяснил автор научной работы, специалист IAC Атира Менон.

В будущем команда намерена изучить, как голубые сверхгиганты взаимодействуют с нейтронными звездами и черными дырами.

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