Талибы призвали к отмене международных санкций против Афганистана

Талибы надеются на скорейшую отмену торговых и финансовых санкций международного сообщества в отношении Афганистана. Об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид на конференции ООН в Дохе по Афганистану, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Афганцы создали систему, направленную на содействие позитивному взаимодействию с миром, однако в ответ они столкнулись с санкциями и ограничениями", - говорится в заявлении Муджахида в столице Катара.

Он отметил, что политические разногласия не должны становиться причиной для давления на народ Афганистана в вопросах безопасности, политики и экономики.

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