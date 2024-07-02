В Венгрии оценили шансы изменить политику Евросоюза во время председательства

Венгрия даже в качестве председателя Совета Европейского союза не сможет кардинально изменить политику организации, но Будапешт может немного ослабить антироссийскую риторику, которая существует в данный момент в Европе. Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Венгрия не сможет диктовать Европейскому союзу, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически", - сказал он.

Шпетле отметил, что председательство само по себе не дает стране достаточно полномочий для того, чтоб существенно изменить позиции Евросоюза по какому-либо вопросу. При этом, однако, председатель может указывать, в каком направлении двигаться, а также подсвечивать некоторые вопросы.

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