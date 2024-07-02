Кабмин Турции обсудит визит Эрдогана в Азербайджан

Тема предстоящих в текущем месяце визитов Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, Казахстан, США и Турецкую Республику Северного Кипра, будет обсуждена в ходе сегодняшнего заседания турецкого правительства в Анкаре.

Как сообщает Day.Az, члены правительства будут проинформированы о подготовке и программе июльских визитов, их значимости для интересов Турции.

В повестке дня Кабмина значится также ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, ситуация в экономике и реформы в судебной системе.

В заседании впервые примут участие два новых министра, назначенных главой государства в ночь на 2 июля. Это министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

Отметим, что Президент Турции примет участие в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше.

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