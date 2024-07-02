Южная Корея возобновила артиллерийские стрельбы у границы с КНДР

Южнокорейская армия впервые за шесть лет возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые ранее были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сеульское информационное агентство "Рёнхап".

Артиллерийские стрельбы прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо. В них участвовали самоходные артиллерийские установки K-9 и K105A1.

4 июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного соглашения 2018 года.

До этого сообщалось, что КНДР провела испытательный запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5.

Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.

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