https://news.day.az/world/1672191.html Аэропорт в Армении заминировали?
Аэропорт в Армении заминировали?
В аэропорту "Ширак" ищут взрывное устройство.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, около 08:50 поступил сигнал о том, что на территории аэропорта Гюмри "Ширак" заложена бомба, которая вот-вот взорвется. Персонал воздушной гавани эвакуирован, специалисты ищут взрывное устройство.
Согласно информации, сотрудники аэропорта эвакуированы, в данный момент на месте работают гюмрийские пожарные-спасатели и саперы Спасательной службы МВД Армении.
По факту происшествия в Кумайрийском управлении полиции готовятся документы.
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