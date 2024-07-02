Аэропорт в Армении заминировали?

В аэропорту "Ширак" ищут взрывное устройство.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, около 08:50 поступил сигнал о том, что на территории аэропорта Гюмри "Ширак" заложена бомба, которая вот-вот взорвется. Персонал воздушной гавани эвакуирован, специалисты ищут взрывное устройство.

Согласно информации, сотрудники аэропорта эвакуированы, в данный момент на месте работают гюмрийские пожарные-спасатели и саперы Спасательной службы МВД Армении.

По факту происшествия в Кумайрийском управлении полиции готовятся документы.

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