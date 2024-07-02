В этой стране повышена плата за визу для иностранных студентов

Сегодня правительство Австралии заявило о повышении вдвое стоимости визы для иностранных студентов, что является крайней мерой, направленной на обуздание рекордной миграции, приведшей к напряженной ситуации на рынке жилья. Этот шаг стал продолжением серии мер по ужесточению правил выдачи студенческих виз, принятых с конца прошлого года, поскольку снятие ограничений, связанных с COVID-19, в 2022 году привело к рекордному росту ежегодного миграционного потока.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, с 1 июля плата за международную студенческую визу выросла с 710 до 1600 австралийских долларов (1068 долларов США).

"Изменения, вступающие в силу сегодня, помогут восстановить нашу международную систему образования и создать миграционную систему, которая будет более справедливой и способной лучше отвечать интересам Австралии", - заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил.

По данным Австралийского бюро статистики за март этого года, в Австралии чистая миграция выросла на 60 проц и достигла рекордных 548 тыс. человек за год по состоянию до 30 сентября 2023 года.

Рост сборов делает подачу заявления на получение студенческой визы в Австралию гораздо более дорогостоящей, чем в таких странах-конкурентах, как США и Канада, где она стоит около 110 долларов США.

Правительство заявило, что оно также закрывает лазейки в визовых правилах, которые позволяли иностранным студентам постоянно продлевать свое пребывание в Австралии, после того как число студентов, имеющих вторую или последующую студенческую визу, выросло более чем на 30 проц и превысило 150 тыс. человек в 2022-2023 годах.

В марте также были ужесточены требования к английскому языку, а сумма сбережений, необходимых иностранным студентам для получения визы, была увеличена в мае до 19 823 долларов США.

Генеральный директор Университетов Австралии Люк Шихи заявил, что продолжающееся политическое давление правительства на сектор образования поставит под угрозу сильные позиции страны: "Это чревато для нашей экономики и наших университетов, которые в значительной степени зависят от платы за обучение иностранных студентов".

Международное образование является одной из крупнейших экспортных отраслей Австралии, и в 2022-2023 финансовом году его доля в ВВП составила около 24 млрд долларов.

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