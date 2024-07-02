Boeing предъявят обвинения в преступном мошенничестве

Министерство юстиции США решило выдвинуть против американской корпорации Boeing уголовные обвинения из-за того, что она нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, речь идет о нарушении соглашения от 2021 года, которое защищало данную компанию от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. Источник заявил, что обвинение против Boeing будет включать один пункт - обман правительства Соединенных Штатов относительно мер по обеспечению безопасности самолетов.

Минюст США должен принять и огласить формальное решение по этому вопросу до 7 июля.

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