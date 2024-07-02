Израиль приближается к завершению ликвидации армии ХАМАС

Израильская армия приблизилась к завершению ликвидации военной структуры радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по ее остаткам будут продолжены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Вчера я вернулся из поездки [в расположение армейской] дивизии "Газа", я увидел там очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по ее остаткам", - заявил он во время встречи с учащимися Колледжа национальной безопасности Армии обороны Израиля. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

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