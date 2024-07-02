Baku Piano Festival. Темы старого Баку и бразильская экспрессия с Шаином Новрасли

В рамках третьего международного Baku Piano Festival был представлен интересный синтез театральной постановки и концерта заслуженного артиста Шаина Новрасли с Shahin Novrasli Trio, сообщает Day.Az.

За годы своей успешной карьеры пианиста Шаин Новрасли создал свой индивидуальный стиль. Его главные черты - виртуозность, мастерские переходы с меняющейся динамикой, темпераментность, выразительность, органичность и композиционное единство. Исполнение Шаина Новрасли идеально сочетает в себе традиции Запада и Востока, его импровизации джаза, европейской классической музыки, блюза и фольклорной музыки отличаются волшебной полифонией и зажигающим ритмом. Каждая нота проигрывается не механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом его магия импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся.

Трио Шаина Новрасли вместе с бразильцами - Лучано Васконселоса да Силва (бас гитара) и Айзек Джамба (барабаны) представили яркую импровизационную программу вечера. А кульминацией стал экспериментальный интерактивный спектакль "Уютное место в сквере", поставленный режиссер Тарланом Расуловым по мотивам рассказов азербайджанского классика Максуда Ибрагимбекова "Уютное место в сквере", "Фисташковое дерево" и "Прощай, Миледи!".

Автор инсценировки - Исмаил Иман. Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Мелек Абасзаде в музыкальном сопровождении Шаина Новрасли.

Хотя эти произведения были написаны несколько десятилетий назад, они по-прежнему сохраняют свою актуальность, благодаря своей антивоенной теме. Вместе с тем темы старого Баку, преемственности поколений и солидарности азербайджанского народа, способного справиться с любыми испытаниями даже в самых сложных условиях, проходят красной линией во всех трех рассказах.

Музыкальная магия в сочетании с эмоциональной экспрессией была отмечена щедрыми овациями публики. Вечер стал одним из самых запоминающихся событий фестиваля.

Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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