Обнародована фактическая погода

По состоянию на 10:00 2 июля в некоторых горных и предгорных районах наблюдались грозы, временами ливни.

Как передает Day.Az, по сообщению синоптиков, 1 июля в некоторых частях страны наблюдалась ветреная погода.

В соответствии с оранжевым предупреждением в Джульфе дул восточный ветер, который временами усиливался до 23 м/с. В соответствии с желтым предупреждением скорость ветра усилилась до 20 м/с в Гяндже, Нахчыване, 18 м/с в Нафталане, 16 м/с в Агдаме, Шамкире.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах достигала 33 градусов, в Нахчыванской АР - 31, в горных районах - 23. Нестабильная погода в регионах сохранится до вечера 3 июля.

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