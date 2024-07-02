Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан"

2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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