https://news.day.az/officialchronicle/1672172.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан" - ФОТО
2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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