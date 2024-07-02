Восхождение на Фудзияму решили усложнить

Условия восхождения на Фудзияму изменили к началу туристического сезона. О решении японских властей пишет агентство Kyodo, передает Day.Az.

Восхождение на знаменитую гору Фудзи впервые в истории сделали платным. Как сообщается, за подъем придется выложить 2 тысячи иен (порядка 12 долларов).

Вдобавок правительство префектуры Яманаси ограничило поток туристов. Теперь ежедневно на вершину будут пускать не более 4 тысяч человек - это количество, по оценкам правительства, не принесет ущерба объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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