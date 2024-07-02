Байден собрал крупную сумму пожертвований

Кампания президента США Джо Байдена после того, как он провалился на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, собрала 33 миллиона долларов пожертвований, как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Крупнейшие спонсоры Демократической партии США заверили предвыборный штаб Байдена, что они продолжат поддерживать президента и что у них нет желания рассматривать каких-либо других кандидатов.

"Доноры не покинут Байдена", - заявил финансист и бывший советник Трампа Энтони Скарамуччи, который сейчас поддерживает Байдена и присутствовал на его мероприятии по сбору средств.

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