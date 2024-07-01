Турция, Румыния и Болгария начали разминирование в Черном море

Турция, Румыния и Болгария начали совместные операции по поиску мин в Черном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, Турция, Румыния и Болгария начали совместные операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно при экспорте украинского зерна.

Инициатива под руководством Стамбула - первая крупная совместная акция черноморских стран после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море 11 января этого года.

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