https://news.day.az/politics/1672023.html В Марокко стартовала конференция на тему "Основанные на устойчивости: раскрытие важности почвы в устойчивом развитии" - ФОТО
В Марокко стартовала конференция на тему "Основанные на устойчивости: раскрытие важности почвы в устойчивом развитии" - ФОТО
Сегодня в Агадире (Марокко) стартовала конференция на тему "Основанные на устойчивости: раскрытие важности почвы в устойчивом развитии", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
Мероприятие проводится в рамках 36-й сессии Международного координационного совета программы "Человек и биосфера".
ЮНЕСКО собирает экспертов для выявления ключевых пробелов в знаниях в области почвоведения с тем, чтобы реализовать пилотные проекты, направленные на улучшение устойчивого развития и восстановление почв.
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